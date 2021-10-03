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    中共2天77架次軍機擾台 空軍：絕不讓敵越雷池

    中共昨一共派39架次軍機擾我西南空域，圖為昨日動態的一部分。（國防部提供）

    中共昨一共派39架次軍機擾我西南空域，圖為昨日動態的一部分。（國防部提供）

    2021/10/03 13:11

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍近日加大軍機擾我西南空域的力道，分別於10月1日、昨日派出38架、39架軍機進入我防空識別區。我國空軍對此作出嚴正回應表示，面對共機頻繁擾台，破壞區域和平的舉動，只會徒增民眾反感及兩岸緊張對立的情勢，而空軍絕不妥協，不分晝夜地堅守崗位，嚴密監控應處，絕不讓敵機越雷池一步。

    我國國防部統計，中共10月1日派出38架次軍機在我西南空域活動，且有10架次「殲-16」戰鬥機、2架次「轟-6」轟炸機飛至我東南空域後才折返；2日則派39架次軍機在我西南空域活動，雖未派機擾我東南空域，但已創下近年中共軍機擾台單日架次最高的紀錄。而這2天一共有77架次軍機擾我空域。

    對此，我國空軍在臉書發布影片，揭示其戰機緊急起飛、地面官兵監偵區域動態、防空飛彈備戰的情形，並引用已故空軍少將高志航所言表示，「身為空軍，怎能讓敵機飛在我們頭上」！面對共機頻繁擾台，破壞區域和平的舉動，只會徒增民眾反感及兩岸緊張對立的情勢。

    空軍表示，我國空軍絕不妥協，不分晝夜，堅守崗位，嚴密監控應處，絕不讓敵機越雷池一步，守護中華民國領空，捍衛國家主權的決心堅定不移。

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