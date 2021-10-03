中共軍機擾台數量破單日紀錄 王定宇點出1戰略目的、2政治考量

共機擾台數量破紀錄，民進黨立委王定宇呼籲國人要有信心。（記者吳俊鋒翻攝）

2021/10/03 12:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中共軍機持續侵擾西南防空識別區，國防部公佈本月2日更以39架次創下最多紀錄，民進黨立委王定宇今天受訪時認為，對岸在國慶期間動作不斷，有刻意製造既定事實之戰略目的，以及基於法國參議員將組團來訪與台灣申請加入CPTPP等政治考量，必須密切觀察、注意。

王定宇說，共機本月1日38架次侵入台灣防空識別區，隔天又出動數量更多的39架次，打破紀錄，以騷擾鄰國的方式來慶祝自己的生日，凸顯了國際麻煩製造者的本質，「符合他們的命格」。

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王定宇指出，共軍長期擾台，可以製造既定事實，且10月1日是中共國慶，10月10日為台灣國慶，此時具有高度敏感，透過這樣的做法，表達、傳遞政治態度。

王定宇說，法國參議員將組團來訪，台灣在參加CPTPP上，也獲得主要國家歡迎，中共藉此企圖阻止愈來愈大的國際挺台聲浪；共機擾台，除了中共的戰略考量之外，也有更多的政治思維。

王定宇提到，為鄰國帶來麻煩的做法，損人不利己，顯然中共並非講道理的國家，但台灣國防也有實力保衛家園，共機別想踩紅線，越雷池一步。

王定宇呼籲國人要有信心，守住民主自由的生活方式，對中共的挑釁，保護自己、維繫和平，絕不退讓，這是台灣一貫的態度，也是國際肯定的地方。

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