為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共軍機擾台數量破單日紀錄 王定宇點出1戰略目的、2政治考量

    共機擾台數量破紀錄，民進黨立委王定宇呼籲國人要有信心。（記者吳俊鋒翻攝）

    共機擾台數量破紀錄，民進黨立委王定宇呼籲國人要有信心。（記者吳俊鋒翻攝）

    2021/10/03 12:52

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕中共軍機持續侵擾西南防空識別區，國防部公佈本月2日更以39架次創下最多紀錄，民進黨立委王定宇今天受訪時認為，對岸在國慶期間動作不斷，有刻意製造既定事實之戰略目的，以及基於法國參議員將組團來訪與台灣申請加入CPTPP等政治考量，必須密切觀察、注意。

    王定宇說，共機本月1日38架次侵入台灣防空識別區，隔天又出動數量更多的39架次，打破紀錄，以騷擾鄰國的方式來慶祝自己的生日，凸顯了國際麻煩製造者的本質，「符合他們的命格」。

    王定宇指出，共軍長期擾台，可以製造既定事實，且10月1日是中共國慶，10月10日為台灣國慶，此時具有高度敏感，透過這樣的做法，表達、傳遞政治態度。

    王定宇說，法國參議員將組團來訪，台灣在參加CPTPP上，也獲得主要國家歡迎，中共藉此企圖阻止愈來愈大的國際挺台聲浪；共機擾台，除了中共的戰略考量之外，也有更多的政治思維。

    王定宇提到，為鄰國帶來麻煩的做法，損人不利己，顯然中共並非講道理的國家，但台灣國防也有實力保衛家園，共機別想踩紅線，越雷池一步。

    王定宇呼籲國人要有信心，守住民主自由的生活方式，對中共的挑釁，保護自己、維繫和平，絕不退讓，這是台灣一貫的態度，也是國際肯定的地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太討厭！共機鬧整晚 凌晨2時又襲擾西南空域
    2021/10/03 08:10

    太討厭！共機鬧整晚 凌晨2時又襲擾西南空域
    共軍預警機未隨隊飛至我國東南 呂禮詩：此舉極不尋常
    2021/10/03 07:57

    共軍預警機未隨隊飛至我國東南 呂禮詩：此舉極不尋常

    全台唯一波灣富裕債
    19架次共機夜擾台灣空域 單日39架次破紀錄
    2021/10/03 06:09

    19架次共機夜擾台灣空域 單日39架次破紀錄
    中國十一派38架共機擾台 蘇揆：國際唾棄
    2021/10/03 05:30

    中國十一派38架共機擾台 蘇揆：國際唾棄
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播