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    太討厭！共機鬧整晚 凌晨2時又襲擾西南空域

    共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

    共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

    2021/10/03 08:10

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共在其「十一國慶」當日派38架次軍機襲擾台灣防空識別區，已破過去單日最高架次紀錄，3日0時許證實19架次共機於2日夜間襲擾我西南空域，根據軍事迷記錄，今凌晨仍持續繞台，整夜都在空域周邊，空軍基地傳頻頻升空捍衛狀況。

    空軍於3日0時許曾證實，19架次共機中共軍機於2日夜間進入台灣西南空域，包含12架次「殲16」戰機、6架次「蘇愷30」戰機、1架次「空警500」預警機；而軍事迷則持續在凌晨記錄到共機繞台，雖然僅一架進入空域內，但許多共機都在空域周邊。

    根據廣播及航跡記錄，中共軍機2時12分進入我ADIZ（西南空域），高度4800公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4800公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

    「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域3天，本月廣播驅離紀錄共計37次。2021年累計進入我空域199天，廣播驅離紀錄共計576次。國防部公布2021年累計進入我空域168天，596架次，本月已公布77架次。（09:14更新）

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