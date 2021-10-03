為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    19架次共機夜擾台灣空域 單日39架次破紀錄

    國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

    國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

    2021/10/03 00:59

    〔記者吳書緯／台北報導〕中共在其「十一國慶」當日派38架次軍機襲擾台灣防空識別區，已破過去單日最高架次紀錄；空軍2日晚間宣布日間有20架次共機擾台，更在3日0時許證實19架次共機於2日夜間襲擾我西南空域，單日合計39架次為國防部發布共機動態以來，單日架次最高紀錄；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

    空軍2日晚間證實，共軍日間派出14架次「殲16」戰機、4架次「蘇愷30」戰機、2架次「運8」反潛機進入台灣西南空域。

    不料，2日夜間包含嘉義、台南、花蓮等地民眾均聽到當地空軍基地的戰機緊急起飛的聲響，又再度推測恐是共機再度進入我國防空識別區，因而須緊急起飛捍衛我國天際。

    空軍於3日0時許證實，19架次共機中共軍機於2日夜間進入台灣西南空域，包含12架次「殲16」戰機、6架次「蘇愷30」戰機、1架次「空警500」預警機。

    根據空軍公布圖資，12架次「殲16」戰機是自中國福建、廣東省交界處外海進入我國防空識別區西南空域，一路飛行至我國西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，再依循相似航線飛入我國防空識別區後飛返中國。

    6架次「蘇愷30」戰機自中國廣東外海飛入我國防空識別區西南空域，飛行一段距離後即依循相似航線飛返中國；1架次「空警500」預警機則是自我國防空識別區西南角進入，短暫飛行一段距離後即飛離。

    國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態，10月2日的39架次共機擾台，創下發布後的新高紀錄，原先紀錄為10月1日的38架次。

    國防部發布擾台的共軍「蘇愷30」同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「蘇愷30」同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「空警500」預警機同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「空警500」預警機同型機照片。（國防部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    共機擾台昨天破記錄 今再派出20架次軍機侵擾
    2021/10/02 19:41

    共機擾台昨天破記錄 今再派出20架次軍機侵擾
    共機單日38架次擾台 吳釗燮酸：中共威脅台灣已懶得編藉口
    2021/10/02 13:32

    共機單日38架次擾台 吳釗燮酸：中共威脅台灣已懶得編藉口

    新莊變身東京六本木！亞昕集團新建案
    共機昨38架次擾台 CNN：中共壓根沒統治過這個民主島嶼
    2021/10/02 13:16

    共機昨38架次擾台 CNN：中共壓根沒統治過這個民主島嶼
    共機38架擾台創紀錄 蘇貞昌：中國做法愈來愈被國際社會唾棄
    2021/10/02 09:55

    共機38架擾台創紀錄 蘇貞昌：中國做法愈來愈被國際社會唾棄
    13架次共機夜擾台灣空域 單日38架次創新高
    2021/10/02 05:42

    13架次共機夜擾台灣空域 單日38架次創新高
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播