19架次共機夜擾台灣空域 單日39架次破紀錄

國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

2021/10/03 00:59

〔記者吳書緯／台北報導〕中共在其「十一國慶」當日派38架次軍機襲擾台灣防空識別區，已破過去單日最高架次紀錄；空軍2日晚間宣布日間有20架次共機擾台，更在3日0時許證實19架次共機於2日夜間襲擾我西南空域，單日合計39架次為國防部發布共機動態以來，單日架次最高紀錄；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

空軍2日晚間證實，共軍日間派出14架次「殲16」戰機、4架次「蘇愷30」戰機、2架次「運8」反潛機進入台灣西南空域。

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不料，2日夜間包含嘉義、台南、花蓮等地民眾均聽到當地空軍基地的戰機緊急起飛的聲響，又再度推測恐是共機再度進入我國防空識別區，因而須緊急起飛捍衛我國天際。

空軍於3日0時許證實，19架次共機中共軍機於2日夜間進入台灣西南空域，包含12架次「殲16」戰機、6架次「蘇愷30」戰機、1架次「空警500」預警機。

根據空軍公布圖資，12架次「殲16」戰機是自中國福建、廣東省交界處外海進入我國防空識別區西南空域，一路飛行至我國西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，再依循相似航線飛入我國防空識別區後飛返中國。

6架次「蘇愷30」戰機自中國廣東外海飛入我國防空識別區西南空域，飛行一段距離後即依循相似航線飛返中國；1架次「空警500」預警機則是自我國防空識別區西南角進入，短暫飛行一段距離後即飛離。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態，10月2日的39架次共機擾台，創下發布後的新高紀錄，原先紀錄為10月1日的38架次。

國防部發布擾台的共軍「蘇愷30」同型機照片。（國防部提供）

國防部發布擾台的共軍「空警500」預警機同型機照片。（國防部提供）

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