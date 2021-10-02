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    共機昨38架次擾台 CNN：中共壓根沒統治過這個民主島嶼

    中共在10月1日派出38架次軍機襲擾台灣空域。（國防部提供，本報合成）

    中共在10月1日派出38架次軍機襲擾台灣空域。（國防部提供，本報合成）

    2021/10/02 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國剛過十一國慶，一日內派出38架次軍機侵擾台灣空域，創下國防部去年發布共機動態以來，單日架次最高紀錄。對此，美國前國防部高官怒酸：「軍事脅迫，就是中共選擇慶祝國慶的方式」；而《CNN》也提到，中共壓根沒統治過（台灣）這個民主島嶼。

    《CNN》報導，10月1日中共72週年國慶，其狂派38架次軍機擾台，昨（1日）有25架次共機，飛入我國西南空域防空識別區（ADIZ），晚間中共則再派13架軍機侵擾台灣西南部的ADIZ。

    根據我國國防部推特貼文，昨日間擾台的25架次軍機，分別為18架次殲-16機、4架次蘇愷30機、2架次轟-6機、1架次運-8反潛機；而夜間擾台的13架軍機則分別為10架次殲-16機、2架次轟-6機、1架次空警-500機。38架次均無侵犯我國領空。

    原先單日最多共軍擾台紀錄為今年6月15日，共有28架次共機擾台。對此，美國前國防部高官、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）則於推特上指出「軍事脅迫，就是中共選擇慶祝國慶的方式。」

    唐安竹向《CNN》表示：「儘管中國人民解放軍空軍（PLAAF）出動是例行公事，但選在十一國慶重大節日期間，強化轟炸機飛越台海，就是政治戰與部分大規模（軍事）脅迫行動。」而中共國家主席習近平也從未拒絕排除武統台灣的可能性。

    報導提到，1949年國共內戰結束後，戰敗的國民黨逃往台灣建立政權，迄今逾70年，雙方處於分治狀態，但北京當局，卻始終將台灣視為其「領土不可分割的一部分」，儘管中共壓根沒統治過（台灣）這個擁有約2400萬民眾的民主島嶼。

    美國前國防部高官、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹。（圖擷取自TangAnZhu官方推特）

    美國前國防部高官、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹。（圖擷取自TangAnZhu官方推特）

    唐安竹於推特上寫道：「軍事脅迫，就是中共選擇慶祝國慶的方式。」（圖擷取自TangAnZhu官方推特）

    唐安竹於推特上寫道：「軍事脅迫，就是中共選擇慶祝國慶的方式。」（圖擷取自TangAnZhu官方推特）

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