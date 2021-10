共機昨38架次擾台 CNN：中共壓根沒統治過這個民主島嶼

2021/10/02 13:16

〔即時新聞/綜合報導〕中國剛過十一國慶,一日內派出38架次軍機侵擾台灣空域,創下國防部去年發布共機動態以來,單日架次最高紀錄。對此,美國前國防部高官怒酸:「軍事脅迫,就是中共選擇慶祝國慶的方式」;而《CNN》也提到,中共壓根沒統治過(台灣)這個民主島嶼。

《CNN》報導,10月1日中共72週年國慶,其狂派38架次軍機擾台,昨(1日)有25架次共機,飛入我國西南空域防空識別區(ADIZ),晚間中共則再派13架軍機侵擾台灣西南部的ADIZ。

根據我國國防部推特貼文,昨日間擾台的25架次軍機,分別為18架次殲-16機、4架次蘇愷30機、2架次轟-6機、1架次運-8反潛機;而夜間擾台的13架軍機則分別為10架次殲-16機、2架次轟-6機、1架次空警-500機。38架次均無侵犯我國領空。

原先單日最多共軍擾台紀錄為今年6月15日,共有28架次共機擾台。對此,美國前國防部高官、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹(Drew Thompson)則於推特上指出「軍事脅迫,就是中共選擇慶祝國慶的方式。」

唐安竹向《CNN》表示:「儘管中國人民解放軍空軍(PLAAF)出動是例行公事,但選在十一國慶重大節日期間,強化轟炸機飛越台海,就是政治戰與部分大規模(軍事)脅迫行動。」而中共國家主席習近平也從未拒絕排除武統台灣的可能性。

報導提到,1949年國共內戰結束後,戰敗的國民黨逃往台灣建立政權,迄今逾70年,雙方處於分治狀態,但北京當局,卻始終將台灣視為其「領土不可分割的一部分」,儘管中共壓根沒統治過(台灣)這個擁有約2400萬民眾的民主島嶼。

This is how the PLA chooses to celebrate its National Day — military coercion. https://t.co/Ylx2z1BgpV