為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    13架次共機夜襲台灣空域 單日38架次創新高

    國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

    國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

    2021/10/02 01:16

    〔記者吳書緯／台北報導〕中共昨慶祝十一國慶，竟在單日派出38架次軍機襲擾台灣空域，是國防部去年開始發布共機動態以來，單日架次最高紀錄；空軍1日傍晚宣布日間有25架次共機擾台，更在同日深夜再證實13架次共機於夜間襲擾台灣西南空域，且多數共機一路自我西南空域繞飛至東南空域後折返；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

    空軍1日傍晚在國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態，指出1日的日間共有18架次「殲16」戰機、4架次「蘇愷30」戰機、2架次「轟6」轟炸機與1架次「運8」反潛機進入我國防空識別區西南空域。

    未料，包括台中、嘉義、澎湖、花蓮等地的民眾，均在1日晚間紛紛聽到當地空軍基地的戰機緊急起飛聲音，各界均猜測可能是共機再度襲擾我國領空。

    空軍也在1日深夜24點再度於國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態，指出1日的夜間共有13架次的中共軍機進入我國防空識別區，包含10架次「殲16」戰機、2架次「轟6」轟炸機與1架次「空警500」預警機。

    根據空軍公布圖資，10架次「殲16」戰機和2架次「轟6」轟炸機皆是自中國福建、廣東省交界處外海進入我國防空識別區西南空域，一路飛行至我國西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，在轉向沿著我國防空識別區東南側邊界飛行，再依循相似航線飛返中國。1架次「空警500」預警機則是自廣東省外海飛越我國防空識別區西南角。

    國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態，1日的38架次共機擾台創下發布後的新高紀錄。

    原先單日最多共軍擾台紀錄為今年6月15日，共有28架次共機擾台，包含1架次「運8」反潛機、4架次「轟6」轟炸機、1架次「運8」遠干機、2架次「空警500」預警機、14架次「殲16」戰鬥機、6架次「殲11」戰鬥機，更有部分軍機一路自我西南空域繞飛至東南空域後折返。

    國防部發布擾台的共軍「殲16」同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「殲16」同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「轟六」同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「轟六」同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「空警500」同型機照片。（國防部提供）

    國防部發布擾台的共軍「空警500」同型機照片。（國防部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》共機晚間還來亂6次 創今年單日最多20次襲擾
    2021/10/01 23:31

    獨家》共機晚間還來亂6次 創今年單日最多20次襲擾
    中共國慶派25架軍機擾台 歷來次多紀錄
    2021/10/01 19:05

    中共國慶派25架軍機擾台 歷來次多紀錄

    桃園房價急起直追 剛性買盤趁早入手
    十一閱兵去北京啦！共機多批次襲擾我西南空域
    2021/10/01 10:03

    十一閱兵去北京啦！共機多批次襲擾我西南空域
    共機9月襲擾台灣空域不停歇 僅一天未出現今年最多
    2021/09/30 13:45

    共機9月襲擾台灣空域不停歇 僅一天未出現今年最多

    響應五倍券 新光證券振興加碼送5000抵用金
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播