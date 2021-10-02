13架次共機夜襲台灣空域 單日38架次創新高

國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

2021/10/02 01:16

〔記者吳書緯／台北報導〕中共昨慶祝十一國慶，竟在單日派出38架次軍機襲擾台灣空域，是國防部去年開始發布共機動態以來，單日架次最高紀錄；空軍1日傍晚宣布日間有25架次共機擾台，更在同日深夜再證實13架次共機於夜間襲擾台灣西南空域，且多數共機一路自我西南空域繞飛至東南空域後折返；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

空軍1日傍晚在國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態，指出1日的日間共有18架次「殲16」戰機、4架次「蘇愷30」戰機、2架次「轟6」轟炸機與1架次「運8」反潛機進入我國防空識別區西南空域。

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未料，包括台中、嘉義、澎湖、花蓮等地的民眾，均在1日晚間紛紛聽到當地空軍基地的戰機緊急起飛聲音，各界均猜測可能是共機再度襲擾我國領空。

空軍也在1日深夜24點再度於國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態，指出1日的夜間共有13架次的中共軍機進入我國防空識別區，包含10架次「殲16」戰機、2架次「轟6」轟炸機與1架次「空警500」預警機。

根據空軍公布圖資，10架次「殲16」戰機和2架次「轟6」轟炸機皆是自中國福建、廣東省交界處外海進入我國防空識別區西南空域，一路飛行至我國西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，在轉向沿著我國防空識別區東南側邊界飛行，再依循相似航線飛返中國。1架次「空警500」預警機則是自廣東省外海飛越我國防空識別區西南角。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態，1日的38架次共機擾台創下發布後的新高紀錄。

原先單日最多共軍擾台紀錄為今年6月15日，共有28架次共機擾台，包含1架次「運8」反潛機、4架次「轟6」轟炸機、1架次「運8」遠干機、2架次「空警500」預警機、14架次「殲16」戰鬥機、6架次「殲11」戰鬥機，更有部分軍機一路自我西南空域繞飛至東南空域後折返。

國防部發布擾台的共軍「殲16」同型機照片。（國防部提供）

國防部發布擾台的共軍「轟六」同型機照片。（國防部提供）

國防部發布擾台的共軍「空警500」同型機照片。（國防部提供）

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