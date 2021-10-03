中國十一派38架共機擾台 蘇揆：國際唾棄

共軍在十一「中國國慶」當天派出三十八架次軍機擾台創紀錄，行政院長蘇貞昌（中）昨受訪表示，中國做法愈來愈被國際社會唾棄。（行政院提供）

2021/10/03 05:30

蘇揆：中國窮兵黷武 破壞區域和平

〔記者吳書緯、葛祐豪、黃明堂／綜合報導〕中共在其「十一國慶」當日派出三十八架次軍機襲擾我國空域，昨又派出三十九架軍機擾台，是我國防部去年開始發布共機動態以來，單日架次最高紀錄，逐步升高對台軍事壓力。行政院長蘇貞昌昨回應說，中國的鴨霸行徑，已經愈來愈被國際社會唾棄！外交部長吳釗燮也批評說，這當然是在威脅，而且中共已經懶得再編造藉口了。

蘇貞昌昨天南下高雄，視察橋頭科學園區聯外道路。媒體問及中國前天派出三十八架軍機侵擾台灣空域，蘇貞昌表示，中國一直窮兵黷武，破壞區域和平，並且有很多鴨霸行徑，像這次自由潛水世錦賽，硬要拿掉台灣國旗，有十個國家也願意撤下自己的國旗，跟台灣同步抗議。蘇強調，「可見中國這樣做法，已經愈來愈被國際社會、被世界唾棄！」

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中共十月一日共派出二十八架次「殲十六」戰機、四架次「蘇愷三十」戰機、四架次「轟六」轟炸機、一架次「運八」反潛機、一架次「空警五○○」預警機，襲擾台灣防空識別區西南空域。空軍是於一日傍晚先發布日間共有二十五架共機擾台，直至深夜二十四時，再度發布十三架共機於夜間擾台，合計三十八架次。

其中，十架次「殲十六」戰機和兩架次「轟六」轟炸機在一日夜間飛入我國防空識別區西南空域後，一路飛行至我國西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，轉向沿著我國防空識別區東南側邊界飛行，再依循相似航線飛返中國。

昨創單日架次最高紀錄

上週被中國國台辦發出千字文點名批判為「頑固台獨份子」的吳釗燮，昨透過推特發文指出，十月一日真的不是好日子，中國解放軍空軍出動三十八架戰機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），創下單日統計最高架次紀錄。「這是在威脅嗎？當然是！」吳說，奇怪的是，中華人民共和國已經懶得再編造藉口了。

空軍昨也兩度發布空情動態，中共解放軍昨天共派出三十九架次軍機擾台，包含二十六架次「殲十六」戰機、十架次「蘇愷三十」戰機、兩架次「運八」反潛機、一架次「空警五○○」預警機進入台灣西南空域；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

中科院射飛彈 中國船現蹤蘭嶼外海

此外，中科院自十月一日起至十五日有六波火砲射擊，中國科研船向陽紅三號前夜也出現在蘭嶼東南方五十八浬處，由南往北航行經過花蓮、宜蘭外海，近日軍方移動雷達指揮車也密集出現在台東海岸進行監控。國防部表示，國軍都有嚴密的掌握，目前狀況正常。

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