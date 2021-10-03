共軍預警機未隨隊飛至我國東南 呂禮詩：此舉極不尋常

共軍「空警500」預警機。（國防部提供）

2021/10/03 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕中共近期頻派出軍機擾台，1日單日派遣軍機38架次擾台，2日更派遣39架次前來。針對共機動態，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩，從1日的共機航跡來看，「空警500」預警機，並未隨著「殲16」戰機及「轟6」轟炸機飛至防空識別區東南側，僅止於待在西南防空識別區，「此舉極不尋常」。

空軍日前公布圖資顯示，1日夜間共有軍機13架次進入我國防空識別區，10架次「殲16」戰機和2架次「轟6」轟炸機皆是從中國福建、廣東交界處外海進入防空識別區西南空域，一路飛行至西南空域深處後，飛入巴士海峽空域，再轉向沿著我國防空識別區東南側邊界飛行，再循類似航線返回中國。另1架次「空警500」預警機則是自廣東省外海飛越西南防空識別區。

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呂禮詩表示，中央山脈3000公尺以上的高山群形成解放軍雷達偵蒐的陰影區，屏障我國東部戰機的行動，「說是護國神山一點也不為過」。但呂禮詩提到，共軍空警500預警機在3月29日、4月30日、6月15日及10月1日，皆未與其他共機隨行，而是待在西南防空識別區，「此舉極不尋常」。

呂禮詩認為，中央山脈南端的卑南主山與北大武山間存有近40公里之百岳缺口，此缺口可能成為解放軍預警機對花蓮南下F-16戰機的「目獲窗口」，能提供飛至台灣東岸的解放軍飛行編隊情報來源。

呂禮詩在接受《BBC中文網》訪問時也提出這點來示警，表示共軍預警機是否能從多次任務發現中央山脈缺口來偵獲從花蓮南下的F-16戰機動態，需要台灣軍方去進行驗證，並研擬反制方法。

國防部公布10月1日夜間共機航跡圖。（國防部提供）

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