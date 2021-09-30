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    首頁　>　政治

    朱立倫讚陳玉珍勇猛 柯建銘酸：孫中山信徒變陳玉珍信徒

    國民黨立委在立法院杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朱立倫（前左2）稱讚立委陳玉珍（前左1）「非常棒、非常勇猛」。（資料照）

    國民黨立委在立法院杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朱立倫（前左2）稱讚立委陳玉珍（前左1）「非常棒、非常勇猛」。（資料照）

    2021/09/30 20:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委28日在立法院杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，甫當選國民黨主席的朱立倫稱讚黨籍立委陳玉珍「非常棒、非常勇猛」，還說「這是在野黨應該有的態度」。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今天諷刺說，陳玉珍整場鬧劇，朱立倫竟然稱讚她是戰將，「朱立倫自稱是孫中山的信徒，蔣經國的傳人，看來往後可以改成是陳玉珍的信徒，費鴻泰的傳人」。

    蘇貞昌28日赴立院遭國民黨團杯葛，以54字、22秒迅速完成報告，民進黨立委也與時代力量、民眾黨立委更換質詢順序，讓國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍的質詢時間在自己的杯葛中度過，完成當日議事。

    對於國民黨立委杯葛蘇揆報告，朱立倫近日謝票時稱讚說，每一位國民黨立委都非常盡職，尤其是陳玉珍的表現「非常棒、非常勇猛」，因為她真正代表民意、回應民意，對這樣「不負責任的內閣、這樣不讓民眾有足夠疫苗，又不願意好好紓困的蘇內閣強烈抗議，這是在野黨應該有的態度」。

    對此，柯建銘今天說，朱立倫請回答「你要不要總質詢？要不要監督政府？」陳玉珍整場鬧劇，朱立倫竟然稱讚他是戰將，把國民黨帶到極端化，「你們要的是什麼？要想清楚」。對於朱立倫自稱是國父孫中山的信徒，故總統蔣經國的傳人，柯建銘則說，看來往後要改成是陳玉珍的信徒，費鴻泰的傳人。

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