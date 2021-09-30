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    首頁　>　政治

    國民黨拒協商、守議場準備杯葛 柯建銘：邏輯到底是什麼？

    民進黨團總召柯建銘（右）受訪時，陳玉珍（左）在旁仔細聆聽柯發言內容。（記者羅沛德攝）

    民進黨團總召柯建銘（右）受訪時，陳玉珍（左）在旁仔細聆聽柯發言內容。（記者羅沛德攝）

    2021/09/30 15:13

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團28日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及總質詢，被民進黨團以變更質詢順序化解，而後揚言「焦土戰爭」，下午在議場前架行軍床，準備輪值守夜、搶明天立法院會的排案權。民進黨團總召柯建銘也到場表示，還是希望明天大家好好談，但國民黨到底要什麼講清楚，難道只是要對抗？不要把沒道理的事情搬出來。

    柯建銘表示，立法院這幾天的狀況大家很清楚，民進黨的原則是能讓盡量讓，國民黨要求2個專案報告已經安排，3+11也排了2次，結果就是國民黨干擾所有議程，連上週講好要朝野協商中央政府總預算案也拒不參加，造成僵局的因果關係大家要搞清楚，假如國民黨還是要高度對抗，相信人民自會判斷。

    柯建銘呼籲，國民黨還是要恢復協商，今天朝野協商不來沒關係，明天大家好好談，總不可能永無寧日的對抗，這難道是朱立倫接任國民黨主席後採取的策略嗎？對民進黨來說也是要面對一切，還是希望化解對立。

    針對陳玉珍質疑立法院提前開後門放民進黨立委先進入，柯建銘強調，沒有這回事，立法院院會都是同時開議場前後門，只是因為前門被大家推擠，開得比較慢，但這不是重點，重點是讓你質詢不質詢，你要的是什麼？民進黨是要有預防性措施，讓執政黨上台，確保要質詢的人能質詢，但國民黨的邏輯到底是什麼？要的是什麼講清楚，要的只是對抗嗎？不要把沒道理的事情搬出來。

    行政院長蘇貞昌明1日將再赴立法院接受總質詢，國民黨立院黨團書記長陳玉珍30日下午1點就搬來行軍床端坐在議場大門，準備徹夜守候，等待隔日一早議場開門搶先進入議場。（記者羅沛德攝）

    行政院長蘇貞昌明1日將再赴立法院接受總質詢，國民黨立院黨團書記長陳玉珍30日下午1點就搬來行軍床端坐在議場大門，準備徹夜守候，等待隔日一早議場開門搶先進入議場。（記者羅沛德攝）

    民進黨團總召柯建銘到議場前呼籲國民黨團重啟協商，國民黨團書記長陳玉珍站在媒體旁聆聽。（記者陳昀攝）

    民進黨團總召柯建銘到議場前呼籲國民黨團重啟協商，國民黨團書記長陳玉珍站在媒體旁聆聽。（記者陳昀攝）

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