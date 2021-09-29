批國民黨連問政都不會 綠委邱志偉籲朱立倫：讓國會鬧劇停歇

民進黨立委邱志偉呼籲新任中國國民黨主席當選人朱立倫，若有心以準執政黨自居，應該讓國會鬧劇就此停歇。（資料照）

2021/09/29 21:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委昨天再度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告，民進黨立委邱志偉今天說，中國國民黨執政不行，連問政都不會，呼籲新任中國國民黨主席當選人朱立倫，若有心以準執政黨自居，應該讓今天這樣子的國會鬧劇就此停歇。

邱志偉指出，非常遺憾的，又再度為了國會問政這樣的基本職責，必須於議場內與中國國民黨委員們發生肢體衝突，中國國民黨委員的無理杯葛也釀成國會空轉一整天，讓議事拖延，損失的是全體國人的福祉。

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邱志偉說，根據立法院職權行使法第18條第1項規定，「立法委員對於行政院院長及各部會首長之施政方針、施政報告及其他事項，得提出口頭或書面質詢。」針對行政院長的施政提出質詢是實踐民主的一環，也是立法委員作為民意代表最基本職責，中國國民黨立法委員的行為，不只鬧笑話，嚴肅的說，放棄質詢已嚴重背離職守，身為立法者，就應該守法。

邱志偉指出，中國國民黨委員或許自認杯葛議事，師出有名，當屬議事攻防的一部分，但他必須提醒中國國民黨委員，假若行政院長惡意藐視國會，對於國會議員的監督置若罔聞，即便是執政黨立委，也會體諒中國國民黨的在野立場。

邱志偉說，但現在的狀況是，行政院長已經表達歉意，中國國民黨要求重寫追加的報告，行政院也願意重新修正檢討，中國國民黨卻仍執意杯葛，這已是惡意的無理取鬧，對於國會問政毫無助益 中國國民黨不以合理的議事攻防為民請命，反而選擇放棄質詢，此種作法不僅有負立委職責，更有愧人民所託。

邱志偉呼籲朱立倫若有心以準執政黨自居，應該讓今天這樣子的國會鬧劇就此停歇，讓貴黨委員進到議場時，不再是咆哮充斥、拳腳以對，而是善盡職責，透過質詢為國家大政把關，在野黨同樣支領國家俸祿，尸位素餐的在野黨不僅會距離執政目標越來越遠，未來恐連在野的資格都將受到挑戰。

邱志偉強調，這個會期有許多重要民生法案、預算，以及人民關切的防疫政策、CPTPP入會等相關修法等議題必須審議，奉勸中國國民黨不要因為政黨利益而傷害國家利益，犧牲台灣的前途發展。

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