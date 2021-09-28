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    痛批立院調換質詢順序「違法亂紀」 國民黨團：將展開焦土戰爭

    行政院長蘇貞昌今天站上備詢台時，藍綠立委分別高舉標語表達立場。（記者劉信德攝）

    行政院長蘇貞昌今天站上備詢台時，藍綠立委分別高舉標語表達立場。（記者劉信德攝）

    2021/09/28 16:20

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今第三度杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告，蘇揆在朝野立委推擠人牆中手持麥克風勉強完成報告，但國民黨持續癱瘓議事，立法院副院長蔡其昌下午宣布調換質詢順序，並於下午3點42分宣布散會。國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍等人會後開記者會痛斥，這是立法院史上最蒙羞、舞弊、違法亂紀的一天，竟擅自更改遊戲規則，要求立法院及議事處道歉，否則不再和民進黨協商，週五院會將退回所有法案，和民進黨進行「焦土戰爭」。

    今天排定第一位質詢立委原為時代力量立委邱顯智，但邱僅質詢6分鐘，就在國民黨團抗議聲中被迫暫停，一路休息到下午2點30分，立法院副院長蔡其昌重新宣布開會，且今天質詢的邱顯智、民眾黨立委蔡壁如與後續質詢的民進黨立委何志偉、林楚茵調換次序，民進黨也全部改為書面，隨即開始扣除後續質詢的國民黨立委費鴻泰、陳玉珍的質詢時間，直到下午3點42分直接宣布散會。

    費鴻泰會後召開記者會批評，這是立法院有史以來最蒙羞的一天，充滿舞弊、違法亂紀，國民黨按照慣例從前門排隊進入議場，立法院同一時間竟然提早開門讓民進黨團先占議場，還聲稱上一屆有會議記錄，但當時的國民黨團書記長林德福毫無印象，絕對沒有這件事，真的是公然護航、舞弊，令人非常遺憾。

    費鴻泰痛斥，明明原定第一位質詢的邱顯智上午已質詢6分鐘，下午重新開會，竟未經同意將他調到第一位，可以這樣公然違法、破壞制度嗎？立法院的議事規則明定，更換質詢次序必須前一天經由秘書長層級調換，可以這樣膽大妄為嗎？真的非常可惡！有這種的會議主席、這樣的副院長，立法院永遠蒙羞，這是立法院最齷齪、可恥的一天。

    費鴻泰要求立法院及議事處跟國民黨團道歉，否則此刻起不和民進黨做任何協商，本週五院會將退回所有案子、逐案表決。

    陳玉珍也批評，民進黨一早就開始作弊，蘇貞昌上午只進行22秒施政報告，下午立法院更直接變更委員質詢順序，民進黨這樣執政，中華民國真的會走向滅亡，民進黨已完全喪失創黨的精神，已經走向獨裁專制，「今天會這樣對付代表這麼多民意的國會議員，明天就會在街上對付手無寸鐵的人民，國民黨今天起跟民進黨進行焦土戰爭！」

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