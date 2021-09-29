國民黨團要求送紀律委員會 蔡其昌：藍營丟麥克風架才該移送

蔡其昌今天下午表示，他的責任就是讓議事順利運作，國民黨團丟麥克風架丟手機，是誰應該被送紀律委員會？（記者塗建榮攝）

2021/09/29 16:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委昨杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，民進黨以更換質詢順序等議事規則化解。國民黨團今控訴議事不公，要求將昨日主持院會的立法院副院長蔡其昌移送紀律委員會。蔡其昌今天下午對此表示，他的責任就是讓議事順利運作，國民黨團丟麥克風架丟手機，是誰應該被送紀律委員會？

蔡其昌表示，他是按照議事規則和慣例主持議事，也有立法院議事組相關同仁協助，可不可行都會詢問他們意見，主席工作是要讓會議順利進行，立法院要體現台灣民主，民主不能停下來，更不能被癱瘓，他的責任就是讓議事運作下去。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌說，國民黨不遵守朝野協商結論，一再違反，他在現場也是讓大家有充分發言機會表達立場，如果他有不公，就是不應該讓議事這麼混亂，不應該讓國民黨在那癱瘓議事，讓2個在野小黨很不滿意，要求主席制止國民黨這種行為，不能剝奪他們質詢權利，雖然國民黨表達方式才應該送紀律委員會，但他也容忍讓他們表達，結果表達完還是要霸占，所以才休息進入協商，協商也沒有結論。

蔡其昌說，民進黨團後來遞出質詢順序交換的名單，議事人員也說沒有問題，所以他同意交換，結果費鴻泰就惱羞成怒不質詢，費就是要來癱瘓，不質詢又干擾別人，讓議事無法運作。

蔡其昌表示，一個癱瘓台灣民主、癱瘓立法院，甚至折斷鐵製麥克風射到主席台、丟手機、還要攀爬主席台，立法院規矩就是不能自己帶麥克風進去，昨天也不例外，結果妨礙別的委員質詢，讓在野黨連質詢監督機會都沒有，這樣的狀態是誰該送紀律委員會？

蔡其昌指出，昨天是總質詢不是議案，小黨唯一可以展現監督力道就是在總質詢時間，為了自己政治目的，讓人家不能質詢，完全無法理解，站在立法院副院長立場，立法機關應監督行政部門。

蔡其昌表示，執政黨團一路跟國民黨團協商，一路讓步，但是國民黨團又跳票反悔，不接受朝野協商結論，又杯葛總質詢，不懂國民黨的邏輯，如果丟出的鐵製麥克風穿刺人的身體就不只是送紀律委員會是移送法院了，這些行為部檢討不反省，不知道是什麼邏輯和思維，台灣社會需要這樣的在野黨嗎？

蔡其昌最後指出，國民黨主席朱立倫當選後，難道這就是他的起手式？讓台灣民主癱瘓嗎？讓人很失望，他要告訴朱主席，台灣社會主流民意來說，忠誠在野黨是對內競爭但是對外團結，捍衛中華民國主權，並讓台灣民主順利發展下去，請在野黨好好扮演監督角色，問倒執政黨，透過質詢辯論突顯執政黨問題，這就是忠誠反對黨邁向執政要走的路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法