藍營質疑議場後門早開10秒 林楚茵：想玩「魷魚遊戲」請找孔劉

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2021/09/29 18:41

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今日下午召開記者會指出，昨日（28日）的院會，立院總務處長打開議場後門，讓民進黨立委搶先國民黨立委進入議場，比前門早開了10秒。對此，民進黨立委林楚茵表示，國民黨真是夠了，若想玩可以獲得456億韓元的「魷魚遊戲」，請找韓國藝人孔劉報名，第二季準備開拍，想參加還來得及！

行政院長蘇貞昌昨到立院院會施政報告並備質詢，第三度遭遇國民黨團杯葛，但國民黨立委未能佔領主席台，在副院長蔡其昌的主持下，議事也順利完成，引發國民黨團不滿。國民黨立委今拜會立法院長游錫堃，指控立院議事不中立，提出議場提早10秒鐘開後門、調換質詢順序二大爭議。

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對此，林楚茵表示，國民黨真是夠了，「早十秒！早十秒！早十秒！」，因為太可笑必須講三遍，是要把立院的工作人員逼瘋嗎？如果前門比後門早10秒，你國民黨要不要開記者會？難道真要學韓劇「魷魚遊戲」設計電子按鈕，一個按鍵下去就各門一起打開？

林楚茵說，她昨天就預料，輸不起的國民黨會開記者會刁難議事人員，但「沒想到會瘋狂到這個地步！！」，國民黨真以為立院是你們的遊戲場嗎？她呼籲國民黨，想玩可以獲得456億韓元的「魷魚遊戲」，請找孔劉報名，第二季準備開拍，想參加還來得及！

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