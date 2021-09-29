為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營質疑議場後門早開10秒 林楚茵：想玩「魷魚遊戲」請找孔劉

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2021/09/29 18:41

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今日下午召開記者會指出，昨日（28日）的院會，立院總務處長打開議場後門，讓民進黨立委搶先國民黨立委進入議場，比前門早開了10秒。對此，民進黨立委林楚茵表示，國民黨真是夠了，若想玩可以獲得456億韓元的「魷魚遊戲」，請找韓國藝人孔劉報名，第二季準備開拍，想參加還來得及！

    行政院長蘇貞昌昨到立院院會施政報告並備質詢，第三度遭遇國民黨團杯葛，但國民黨立委未能佔領主席台，在副院長蔡其昌的主持下，議事也順利完成，引發國民黨團不滿。國民黨立委今拜會立法院長游錫堃，指控立院議事不中立，提出議場提早10秒鐘開後門、調換質詢順序二大爭議。

    對此，林楚茵表示，國民黨真是夠了，「早十秒！早十秒！早十秒！」，因為太可笑必須講三遍，是要把立院的工作人員逼瘋嗎？如果前門比後門早10秒，你國民黨要不要開記者會？難道真要學韓劇「魷魚遊戲」設計電子按鈕，一個按鍵下去就各門一起打開？

    林楚茵說，她昨天就預料，輸不起的國民黨會開記者會刁難議事人員，但「沒想到會瘋狂到這個地步！！」，國民黨真以為立院是你們的遊戲場嗎？她呼籲國民黨，想玩可以獲得456億韓元的「魷魚遊戲」，請找孔劉報名，第二季準備開拍，想參加還來得及！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨團癱瘓議事 蘇22秒完成施政報告
    2021/09/29 05:30

    國民黨團癱瘓議事 蘇22秒完成施政報告
    國民黨鬧立院登國際！ 路透：台灣國會發生混戰 閣揆被阻擋上台
    2021/09/28 22:08

    國民黨鬧立院登國際！ 路透：台灣國會發生混戰 閣揆被阻擋上台

    全台唯一波灣富裕債
    國民黨杯葛蘇揆上台 段宜康諷在野黨「真可愛」
    2021/09/28 17:48

    國民黨杯葛蘇揆上台 段宜康諷在野黨「真可愛」
    薪水小偷！藍營持續癱瘓議事 林楚茵怒斥「國民黨馬戲團」
    2021/09/28 16:44

    薪水小偷！藍營持續癱瘓議事 林楚茵怒斥「國民黨馬戲團」
    批藍委鬧場杯葛蘇揆上台 趙天麟諷：不敢站上質詢台的顫抖藍
    2021/09/28 16:39

    批藍委鬧場杯葛蘇揆上台 趙天麟諷：不敢站上質詢台的顫抖藍
    立院爆衝突！鄭麗文朝主席台丟麥克風 費鴻泰嗆：郭國文有種下來
    2021/09/28 15:59

    立院爆衝突！鄭麗文朝主席台丟麥克風 費鴻泰嗆：郭國文有種下來
    批立院開後門行政不中立 費鴻泰要正副院長道歉
    2021/09/28 14:50

    批立院開後門行政不中立 費鴻泰要正副院長道歉
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播