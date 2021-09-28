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    薪水小偷！藍營持續癱瘓議事 林楚茵怒斥「國民黨馬戲團」

    國民黨立院黨團28日第三度杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告，持續癱瘓議事。（記者謝君臨攝）

    國民黨立院黨團28日第三度杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告，持續癱瘓議事。（記者謝君臨攝）

    2021/09/28 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團今天（28日）第3度杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告，現場火爆混亂。對此，民進黨立委林楚茵痛斥藍營癱瘓議事，直言「不用功不準備怕上台出醜！只想靠體力就想混時間，根本是薪水小偷！」

    國民黨團上週五杯葛蘇揆上台施政報告，為避免今天議事延宕，民進黨團昨晚便在議場前輪班固守，國民黨一早抵達議場，見民進黨人在裡面，便質疑民進黨走後門戰主席台，隨後雙方人馬衝突，蘇揆在朝野立委推擠人牆中手持麥克風勉強完成報告，但國民黨仍持續癱瘓議事。

    對此，林楚茵今下午透過臉書發文痛斥藍營讓國會空轉的行為，「國民黨癱瘓議事，讓政府行政首長在立院枯坐，不只有民進黨訴求施政報告國家需要，包括時代力量與民眾黨的立法委員都希望拿出正面對決的態度，在質詢台上論高下，而不是亂拳頭比大小！」

    林楚茵忍不住質疑，「國民黨立委怕什麼 ？不用功不準備怕上台出醜！只想靠體力就想混時間，根本是薪水小偷！」她直言，「台灣不能空轉，要為人民把關！國民黨委員違法拿著自備的麥克風????在議場又吵又叫，結果是KMT讓整個國家都在虛耗！各部會首長什麼都不能做，只能在陪著『國民黨馬戲團』耗下去！」

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