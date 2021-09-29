戰鬥藍遭譏只剩陳玉珍在戰鬥 趙少康：女戰神帶頭群起攻之

中廣董事長趙少康說，出身金門的陳玉珍從小就受敵前訓練，戰力高、堪稱「女戰神」，帶頭群起攻之，帶動在野黨氣勢，使民進黨黔驢技窮。（記者廖振輝攝）

2021/09/29 18:17

〔記者鄭名翔／台北報導〕中廣董事長趙少康於國民黨內號召成立「戰鬥藍」，但昨天立法院議場攻防，只見女立委陳玉珍衝鋒陷陣，其他藍委隔岸觀火，遭網友譏嘲。趙少康今天笑說，陳玉珍從小就有受敵前訓練，是戰力很高的「女戰神」，國民黨在她帶頭下群起攻之，讓民進黨黔驢技窮，偷換成書面質詢，更讓行政院長蘇貞昌僅短短22秒、57字口頭報告，是對蘇揆一大羞辱。

國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強今天舉行「台北智會」暨第一次民調公布記者會，趙少康、孫文學校校長張亞中、美麗島電子報董事長吳子嘉均受邀出席，聚焦兩岸軍事局勢議題。

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而昨天國民黨立院黨團為杯葛蘇貞昌施政報告，搶佔主席台，由趙少康號召組成的「戰鬥藍」成員中，僅見陳玉珍一人衝鋒陷陣，力抗民進黨委員，其他藍委則「戰力薄弱」，遭網友譏笑只剩陳玉珍在戰鬥。

趙少康今天先讚許出身金門的陳玉珍從小就受敵前訓練，戰力高、堪稱「女戰神」，但國民黨團仍是團結集體抗爭，要求蘇貞昌承認「3+11」釀疫情破口並道歉，在陳玉珍帶頭下群起攻之，帶動在野黨氣勢，使民進黨黔驢技窮，只得改用書面質詢，更讓蘇貞昌僅短短22秒、57字口頭報告，是對蘇揆很大羞辱。

趙少康指出，國民黨不必對民調數據感到悲觀，但要省思無法清楚說明當前的兩岸論述，讓人民無法理解，更建議新任黨主席朱立倫應舉辦黨內的兩岸政策大辯論，讓獲得40％黨員支持的張亞中一起討論研議，找出國民黨的兩岸政策出路。

至於同台的羅智強有意參選台北市長，可能與呼聲高的黨內立委蔣萬安先廝殺，趙少康認為，黨內有初選辦法，只要依循規定推出好的候選人，必須打贏台北市選戰，而黨主席也應想辦法找到合適選將，例如讓張亞中參選高雄或可再創一次韓國瑜旋風。

國民黨立委陳玉珍昨天爬上官員席，民進黨立委連忙上前攔阻。 （資料照，記者劉信德攝）

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