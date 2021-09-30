轟國民黨焦土戰！柯建銘：蔡其昌何錯之有 議事人員何其無辜

立法院民進黨團總召柯建銘（右2）到議場前呼籲國民黨團重啟協商，國民黨團書記長陳玉珍（左1）站在媒體旁聆聽。（記者陳昀攝）

2021/09/30 19:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今天缺席朝野協商，民進黨團總召柯建銘說，國民黨團本會期開議以來，一路採取不理性焦土抗戰策略，意圖癱瘓整個立法院運作，不思國民賦予的立法監督行政之職責，每每要行政院長蘇貞昌負責或道歉，卻又不敢真的站上質詢台行使職權，難道就這麼不敢面對蘇貞昌院長？他也嘆：「蔡其昌何錯之有，議事人員何其無辜，這是錯在國民黨」。

柯建銘指出，在野黨面對執政黨，採取議事抗爭是天經地義，然而自己資訊掌握不夠確實，策略制定不夠完備，導致議事抗爭失敗，卻轉而怪罪主持議事的副院長蔡其昌不中立，威脅要將其送紀律委員會，又將失敗之怨發在遵守慣例執行任務的議事人員上。

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柯建銘說，今日的中央政府總預算是國家運作的根本，可說毫政治性，國民黨卻又借題發揮，藉故缺席協商，回顧過去國民黨爭相懷疑疫苗採購預算，言必稱要替人民看緊荷包，而到了行使職權的時機卻藉故閃躲，由此可以看出，國民黨真的是嘴巴說一套，做的又是十足的雙標黨。

民進黨團副幹事長黃世杰說，立院委員調質詢順序是常有的事。根據立院議事規則第29條，如經雙方同意者，得互調發言順序」，當日總質詢調換順序的委員都親自簽名，議事人員依法、依例受理，何來議事不中立？國民黨實不應惱羞成怒，無端怒為難議事人員。

至於國民黨團指控議場開門沒有按照規定的問題，柯建銘說，從去年監委同意權行使時，國民黨立委阻擋監察院長陳菊進入議場，現任國民黨團總召費鴻泰的手還因推擠被割傷，顯示國民黨立委本就知道議場前後門都是早上7點開門，現在調了錄影帶發現說前後門開門時間差10秒，據此來指責議事人員不中立，違反規則，實在貽笑大方。

柯建銘說，議場前門必須由內往外開啟，然而7點當下，國民黨立委陳玉珍卡在門前方，造成議事人員開啟困難，這才是議場前後門開啟有時間差的主因。

柯建銘坦言，民進黨過往當在野黨這麼久，從來不曾將自己議事抗爭失利的責任怪罪在議事人員上，更不曾要求將主持議事的主席送紀律委員會，這些全都是枝微末節，現在最重要的問題是，國民黨團到底要不要總質詢？到底願不願意行使國民賦予自己的職責？自己不願意行使職權，又不讓其他黨的立委行使職權，如此不理性的行為，真的對得起國民的稅金？

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