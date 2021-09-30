邱顯智批國民黨又演鬧劇 陳玉珍反轟時力：自甘墮落的附隨組織

出席下午朝野協商的時代力量立委邱顯智受訪表態反對國民黨的抗爭，陳玉珍聽了和邱顯智在媒體前唇槍舌戰了起來。（記者羅沛德攝）

2021/09/30 15:27

〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕立法院國民黨團28日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及總質詢，被民進黨團以變更質詢順序化解，而後揚言「焦土戰爭」，下午在議場前架行軍床，準備輪值守夜、搶明天立法院會的排案權。當天被打斷質詢的時代力量立委邱顯智痛斥，國民黨這種鬧劇已經第2次，莫名其妙，有這麼鴨霸的政黨嗎？國民黨團書記長陳玉珍則在旁邊反擊：「遺憾時力自甘墮落為民進黨的附隨組織」。

邱顯智下午到議場出席朝野協商，在一樓遇到正在排隊輪值的國民黨團書記長陳玉珍等立委。邱顯智批評，國民黨這種鬧劇已經第2次，他28日僅質詢6分鐘就完全沒辦法繼續，連麥克風都被搶走，非常不可思議，國民黨自己不質詢，還不讓其他黨派立委質詢，後來國民黨說要繼續杯葛，他只好跟民進黨協調改到週五質詢。

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邱顯智質疑，國民黨不讓他質詢，也不讓他跟其他立委交換質詢順序，有這麼鴨霸的政黨嗎？莫名其妙！如果這叫交換，那他可以說國民黨主席朱立倫當選後，習近平賀電說要共謀同一，朱立倫回覆時說要反台獨，難道他也可以質疑「你跟共產黨有什麼交換？」真是莫名其妙，這種抹黑，希望國民黨身為最大在野黨，能回應人民期待，履行國會議員的職責，不是把國會當馬戲團。

一旁的陳玉珍隨即回嘴說，遺憾時代力量自甘墮落為民進黨的附隨組織，邱顯智還在一場說質詢是為了跟民進黨換東西；邱立刻反駁「不是這樣抹黑啦！國民黨身為最大在野黨，直得更好的國會議員，而不是把國會當成馬戲團！」陳玉珍又回說，去年國民黨杯葛蘇揆12次，邱顯智有因此失去質詢機會嗎？3+11他們還幫少數黨從一個名額爭取到2個名額，很遺憾時力沒有發揮監督功能，只會越做越小。

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