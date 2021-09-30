邱顯智批國民黨又演鬧劇 陳玉珍反轟時力：自甘墮落的附隨組織
〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕立法院國民黨團28日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及總質詢，被民進黨團以變更質詢順序化解，而後揚言「焦土戰爭」，下午在議場前架行軍床，準備輪值守夜、搶明天立法院會的排案權。當天被打斷質詢的時代力量立委邱顯智痛斥，國民黨這種鬧劇已經第2次，莫名其妙，有這麼鴨霸的政黨嗎？國民黨團書記長陳玉珍則在旁邊反擊：「遺憾時力自甘墮落為民進黨的附隨組織」。
邱顯智下午到議場出席朝野協商，在一樓遇到正在排隊輪值的國民黨團書記長陳玉珍等立委。邱顯智批評，國民黨這種鬧劇已經第2次，他28日僅質詢6分鐘就完全沒辦法繼續，連麥克風都被搶走，非常不可思議，國民黨自己不質詢，還不讓其他黨派立委質詢，後來國民黨說要繼續杯葛，他只好跟民進黨協調改到週五質詢。
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邱顯智質疑，國民黨不讓他質詢，也不讓他跟其他立委交換質詢順序，有這麼鴨霸的政黨嗎？莫名其妙！如果這叫交換，那他可以說國民黨主席朱立倫當選後，習近平賀電說要共謀同一，朱立倫回覆時說要反台獨，難道他也可以質疑「你跟共產黨有什麼交換？」真是莫名其妙，這種抹黑，希望國民黨身為最大在野黨，能回應人民期待，履行國會議員的職責，不是把國會當馬戲團。
一旁的陳玉珍隨即回嘴說，遺憾時代力量自甘墮落為民進黨的附隨組織，邱顯智還在一場說質詢是為了跟民進黨換東西；邱立刻反駁「不是這樣抹黑啦！國民黨身為最大在野黨，直得更好的國會議員，而不是把國會當成馬戲團！」陳玉珍又回說，去年國民黨杯葛蘇揆12次，邱顯智有因此失去質詢機會嗎？3+11他們還幫少數黨從一個名額爭取到2個名額，很遺憾時力沒有發揮監督功能，只會越做越小。