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    架行軍床駐守議場外 陳玉珍：不是用來睡覺 不能透露戰術

    行政院長蘇貞昌明1日將再赴立法院接受總質詢，國民黨立院黨團書記長陳玉珍30日下午1點就搬來行軍床端坐在議場大門，準備徹夜守候，等待隔日一早議場開門搶先進入議場。（記者羅沛德攝）

    行政院長蘇貞昌明1日將再赴立法院接受總質詢，國民黨立院黨團書記長陳玉珍30日下午1點就搬來行軍床端坐在議場大門，準備徹夜守候，等待隔日一早議場開門搶先進入議場。（記者羅沛德攝）

    2021/09/30 15:11

    〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕立法院國民黨團28日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及總質詢，被民進黨團以變更質詢順序化解，引發國民黨團不滿、揚言「焦土戰爭」。立法院長游錫堃下午召集朝野協商中央政府總預算案，國民黨團拒不參加，等待10分鐘後宣告破局。國民黨團書記長陳玉珍率幹部在議場外輪值駐守，預告明天立法院會要「兵來將擋，水來土掩」，還痛批時力、民眾黨都是小綠。

    國民黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷下午1點多突然在議場大門前架起行軍床，陳玉珍說，這不是用來睡覺，今晚要在議場外面守著，全體成員都會團結一致地輪班，且不會在輪值時睡覺，他們兵來將擋、水來土掩，做好一切戰術準備，但還不能透露。

    陳玉珍批評，立法院完全失去中立性，一般正常情況，都是上午8點才會開議場後門，但勘驗錄影帶，28日立法院秘書長林志嘉跟總務處長竟然6點50幾分就到後門迎接民進黨團到來，根本是將立法院貶低為民進黨或行政院的附隨組織；而邱顯智當天已質詢6分鐘，質詢到一半還能換人，立法院完全沒有依法行事，沒有中立的議長，就不會有公平的議事，因此國民黨團不參加任何協商。

    陳玉珍還批評，時代力量立委邱顯智28日質詢時說，如果不質詢怎麼跟民進黨換東西，時力如果真心要監督政府，應該扮演好在野黨角色，不要一味護航政府，不只他們是小綠，民眾黨也是，既然是在野黨，就挺直腰桿。

    洪孟楷也強調，開議前國民黨團都會在議場門口駐守，但不會參與任何協商，希望4個黨團開大門、走大路，共同面對明天的議事攻防。

    民進黨團總召柯建銘（右）受訪時，陳玉珍（左）在旁仔細聆聽柯發言內容。（記者羅沛德攝）

    民進黨團總召柯建銘（右）受訪時，陳玉珍（左）在旁仔細聆聽柯發言內容。（記者羅沛德攝）

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