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    國民黨團3度杯葛癱瘓議事 陳玉珍控民進黨先升起「惡意螺旋」

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，立委陳玉珍（圖中）控民進黨先升起「惡意螺旋」。（記者劉信德攝）

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，立委陳玉珍（圖中）控民進黨先升起「惡意螺旋」。（記者劉信德攝）

    2021/09/28 11:54

    〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今到立法院進行施政報告並備質詢，第三度被立法院國民黨團杯葛，仍在激烈推擠人海中完成報告，可是在後續總質詢，國民黨團再次癱瘓議事。國民黨團書記長陳玉珍會後受訪表示，是民進黨立委昨晚先升起惡意螺旋佔領議場，國民黨團迫不得已必須站出來說話。

    蘇貞昌完成施政報告後，一度站上備詢台接受時代力量立委邱顯智質詢，但邱質詢不到5分鐘，國民黨團再次癱瘓議事，邱只好要求主席暫停質詢，由於國民黨團持續在場內舉牌、喊口號，主持議事的立法院副院長宣布暫時休息，盼朝野再次協商。

    陳玉珍事後在議場外受訪指出，今天院會議程原本是行政院長依據憲法進行施政報告，可是昨晚民進黨立委首先升起惡意螺旋，佔領立法院，違反當家不鬧事的原則，國民黨團迫不得已，為了展現全國人民的殷切盼望，也必須站出來說話。

    陳玉珍批評，她一早來到議場，看到民進黨所謂的排隊是排在這裡睡覺，因此很順利搶到前門優勢位置，依照立法院的默契，是從議場前門進入，再佔據主席台、發言台來攻防，很遺憾立法院沒有保持中立，私下開後門給民進黨團，中華民國立法院不是走後門立法院，民進黨自己要扮演走後門的角色，她非常遺憾。

    陳玉珍痛斥，民進黨不圖與在野黨溝通，只一味用多數暴力護航行政機關，讓他們完全沒有反省機會，在這樣情況下，沒人聽到蘇院長說了什麼話，蘇揆也完全沒盡實質報告的義務，民進黨這種蠻橫霸道的做法，還有時代力量自甘墮落的「小綠」行為，只會讓執政當局更蠻橫，國民黨人雖少，但相信全國民心都會支持。

    陳玉珍強調，希望民進黨團以國家為念，請行政院站在為全民監督的立場，針對3+11破口造成800多人枉死，真誠、誠懇的以書面道歉，肯認錯的執政黨才是真正為全民謀福利的政黨，如果不願意道歉，國民黨團就繼續杯葛。

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，立委陳玉珍（倒地者）控民進黨先升起「惡意螺旋」。（記者劉信德攝）

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，立委陳玉珍（倒地者）控民進黨先升起「惡意螺旋」。（記者劉信德攝）

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，立委陳玉珍（坐官員桌者）控民進黨先升起「惡意螺旋」。（記者劉信德攝）

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，立委陳玉珍（坐官員桌者）控民進黨先升起「惡意螺旋」。（記者劉信德攝）

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，藍委立委打成一團。（記者劉信德攝）

    國民黨團3度杯葛癱瘓議事，藍委立委打成一團。（記者劉信德攝）

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