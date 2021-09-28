民進黨走後門占主席台？綠委影片澄清嗆國民黨「輸了只剩藉口」

藍綠立委今早議場僵持。（記者劉信德攝）

2021/09/28 10:14

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團上週五杯葛蘇揆上台施政報告，為避免延宕今天議事，民進黨團昨晚在議場前輪班固守，國民黨團也一早抵達議場，議場大門一開，雙方衝進議場，國民黨團總召費鴻泰等人質疑民進黨立委上午7時搶先占據主席台，是誰放民進黨立委走後門？民進黨立委林楚茵今天PO出現場影片表示，國民黨不要造謠，搶不贏主席台就怨東怨西，就是輸不起，明明都懂議事規則，卻要惡意抹黑，有影片有真相。

林楚茵指出，立法院議場7點開門，而且是前後門一起開，原因在於立委研究室在議場四周，委員也從四面八方來開會，怎麼可能只開一個門？而且立院前後面口都有時鐘，議事人員都是精準對時開門，別想耍賴就拖議事人員下水。

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林楚茵表示，從她錄影的影片就能清楚看到，「7:00:28（上午七點整28秒）」前門進來的立委已經有人跑到主席台，而後門本來就是立法院游錫堃院長的出入動線，距離主席台也就近，但如果選擇從前門進來，就會距離行政院長蘇貞昌的發言台或是備詢台比較近，言下之意，要先抵達主席台或是發言台就是戰術運用，國民黨只壓單邊，搶輸就怪規則，也太沒品，國民黨輸了就只剩下藉口。

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