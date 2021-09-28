開議前衝突！國民黨團拂曉突襲綠委 陳玉珍：睡覺也算排隊？

國民黨團書記長陳玉珍突然插到議場大門口前，引發在議場排班的民進黨立委不滿抗議。（圖擷取自國民黨立法院黨團臉書直播）

2021/09/28 06:38

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團不滿行政院提出的「3+11」專案報告及補充報告否認與5月爆發的群聚感染連結，上週五杯葛蘇揆上台施政報告，為避免延宕今天議事，民進黨團昨晚在議場前輪班固守，但國民黨團書記長陳玉珍清晨5點30分率領黨團拂曉突襲議場門口，被民進黨立委質疑插隊，陳回：「睡覺也算排隊？你們不懂奇襲我也沒辦法」，雙方爆發口角，至今仍僵持在議場前。

立法院議場表定上午7時開門，國民黨團今天清晨5時30分拂曉突襲前往議場，陳玉珍直接卡位議場大門口前。民進黨立委莊瑞雄、鄭運鵬接連抗議說，現場已擺放民進黨團椅子，這樣沒意思啦，如果是國民黨先來，民進黨也沒這樣過，這樣太粗魯了。

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對於民進黨立委抗議插隊，陳玉珍反駁，「你們不懂奇襲我也沒辦法」，並指民進黨立委又沒有在排隊，現場有人在睡覺、有人看手機，就算民進黨團放了椅子，也是立法院的財產，「哪有人顧議場都在睡覺，晚上被闖入還質疑人家怎麼能闖入？打仗是這樣打的喔？有沒有當過兵？」

鄭運鵬回應說，民進黨立委沒有把議事當作打仗，只有陳玉珍每天把競爭對手當敵人，這樣的心態不健康、製造衝突；結果陳又批評「你有把自己當成國會議員嗎？只會幫執政黨護航，不要把立委當得那麼卑賤！」鄭強調，執政黨、在野黨本來就角色不同，3+11是國民黨佔著發言台，並反駁陳「什麼卑賤？卑賤就是像你這樣，我們在排隊，你突然插進來！」

目前民進黨立委已陸續抵達議場前支援，國民黨、民進黨都有約30位立委在場，雙方持續僵持中。

兩黨立委在議場門口集結。（記者劉信德攝）

陳玉珍趁在議場前輪班的民進黨立委不備，占領最靠近議場門口的椅子。（陳玉珍提供）

民進黨團總召柯建銘（左）與國民黨團總召費鴻泰（右）在議場前商議。（記者劉信德攝）

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