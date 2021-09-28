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    批藍營把國會當馬戲團 邱顯智批「小紅，不要再演了！」

    時代力量立委邱顯智試圖在混亂中質詢行政院長蘇貞昌。（記者謝君臨翻攝）

    時代力量立委邱顯智試圖在混亂中質詢行政院長蘇貞昌。（記者謝君臨翻攝）

    2021/09/28 09:31

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團不滿行政院提出的「3+11」專案報告及補充報告否認其與5月爆發的群聚感染連結，今三度杯葛蘇揆到立院報告。由於國民黨立委在現場鼓譟，引起首位質詢的時代力量立委邱顯智不滿，強調應該實質監督，批評國民黨團「不能把國會當作馬戲團」，雙方並互控「小綠」、「小紅」。邱怒批，台灣如果有這樣的在野黨，台灣就不需要敵人了。

    邱顯智表示，每個委員都應該要有質詢的權利，每次這樣做，國人也無法接受，所以就是應該要實質做監督，「不能把國會當作馬戲團」，今天是上班日啊！至少讓我們有質詢的機會，什麼叫「小綠」，實質監督什麼叫「小綠」，「小紅，你連民國都不敢寫了」，今天國會議員應該要做應該做的事，人民不是繳稅金看你們來演馬戲團，這非常離譜的。

    邱顯智指出，現在應該是大家來質詢行政院長，實質監督行政院，否則你這樣有在監督？只是在幫他護航，國民黨用這樣的方式才是在護航，你還敢說領人民的薪水，「現在在上班，好嗎？你在上班嗎？」，國民黨連民國都不敢寫了，還在講，國民黨不要在演了，每次都演這一招，把國會當作馬戲團。

    「你連民國都不敢寫出來了，還說要霸佔議場，笑死人了」，邱顯智批評，國民黨不要再演了，國民黨不要再演了，不要再跟中共隔海唱和。請問國民黨連民國都不敢寫了，「是小紅，小紅閉嘴，不要在演了，拜託」。

    時代力量立委陳椒華則在旁高喊：「實質監督，要質詢、要監督」。

    邱顯智批評，國民黨怕被反打，因為蘇貞昌的口才、理由比你好，「我的做法非常簡單，我就是直球對決，你的作法就是不敢質詢蘇，我們的差異在這裡，我替國人質詢蘇，正面對決，你的作法是不敢對決」。如果有台灣這樣的在野黨，台灣就不需要敵人了，完全閹割自己質詢的權利。

    藍綠立委在議場內爆衝突。（記者劉信德攝）

    藍綠立委在議場內爆衝突。（記者劉信德攝）

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