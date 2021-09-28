蘇揆提前到立院待報告 藍綠立委佔發言檯、議場內打嘴仗

立委陳玉珍搶站官員席。（記者劉信德攝，本報合成）

2021/09/28 08:40

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團不滿行政院提出的「3+11」專案報告及補充報告否認其與5月爆發的群聚感染連結，今將三度杯葛蘇揆到立院報告，上午7時議場一開門，朝野立委狂奔佔領發言台，但多位民進黨立委迅速從後門進入、佔領主席台，國民黨團強烈質疑「走後門」，要求立法院長游錫堃說明。國民黨團總召費鴻泰還痛罵衛福部長陳時中劊子手、殺人狂，「800多人怎麼死的？」被民進黨立委反嗆：「中國的武漢肺炎啊！從中國來的！」

行政院長蘇貞昌今也罕見提前抵達立法院，會前未接受媒體聯訪就進入議場簽到。立法院會開會時間為上午9時，過去蘇貞昌受邀到立法院進行施政報告，通常約8時50分抵達立法院議場後門，接受媒體聯訪後才會進入議場，今天蘇貞昌並未受訪，並在立法院民進黨團總召柯建銘等人陪同下，進入議場簽到。

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立法院議事人員上午7時準時打開議場大門，排隊的朝野立委迅速衝進議場，但多位民進黨立委從後門進入並佔領主席台，引發國民黨立委林為洲等人質疑「走後門」，過去並無開後門前例；民進黨立委邱議瑩反駁「從以前都是前後門同時開，還沒酒醒嗎？」後來民進黨立委吳秉叡發話，林怒斥「吳秉叡去炒你的高端啦！」被吳反罵「林為洲才炒地皮啦！」

國民黨團總召費鴻泰痛斥，民進黨立委要求他們不要鬧，那告訴他疫情是怎麼爆發的？衛福部長陳時中不要臉地說「3+11不是破口，跟死了800多人有什麼關係」這麼沒有心肝的話，這樣的人要讓他上台報告嗎？搶輸他就認了，為什麼有人不是從大門進來？他質疑立法院長立法院長游錫堃、秘書長林志嘉，是誰放民進黨立委走後門？民進黨都要走後門嗎？

費鴻泰也痛罵陳時中是劊子手、殺人狂，「800多人怎麼死的？病毒從天而降嗎？」民進黨立委反嗆：「胡說！中國的武漢肺炎啊！從中國來的！」

藍綠立委搶佔發言台。（記者劉信德攝）

立委陳玉珍爬佔官員席。（記者劉信德攝）

立委陳玉珍搶站官員席。（記者劉信德攝）

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