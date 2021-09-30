獨家》立委吳玉琴爆退輔會弊案 為違法公司量身打造2億元標案

北榮新竹分院2017到2018年的投標資格有規定要執行過6000萬以上標案資格。（記者簡惠茹翻攝）

2021/09/30 08:07

〔記者簡惠茹、許倬勛／台北報導〕民進黨立委吳玉琴揭露退輔會弊案，持續跟違法公司祥暉合作，退輔會的台北榮民醫院新竹分院疑似為該公司量身打造標案，將2億元標案拆標、修改投標資格且將最有利標改成最低價標，在只有祥暉投標的情況下讓他得標，退輔會是否內神通外鬼圖利特定廠商？是否涉及綁標？

吳玉琴指出，祥暉集團共成立3個事業單位，包含祥暉服務企業社、顧問公司和勞動合作社，主要提供照顧服務和清潔工作，資本額各是50萬、50萬和22萬元，從得標標案來看長期跟國防部和退輔會合作，光是去年承包金額就近2億元，有能力執行嗎？從2015年開始得標包案涵蓋台北榮民總醫院新竹分院、桃園分院、國防醫學院、國防部軍醫局、國防部本身。

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吳玉琴指出，2019年祥暉服務企業社投標台北榮民總醫院新竹分院標案，金額高達2億2千萬元，該分院修改以前開標的投標資格，將曾經投標資格要求有做過醫療院所6千萬以上標案的條件取消，祥暉本來不符合資格，由於條件修改也因此得以投標，這就值得懷疑是否為祥暉量身打造，不過後來祥暉顧問公司得標後又棄標，並被公告拒絕往來。

吳玉琴指出，祥暉顧問疑因無法執行這麼大的標案棄標後，北榮新竹分院又修改標案幫忙解套，將2億多元的標案拆成金額較小的案子，改3個月標一次，然後將決標單價改為1600多萬元，並由最有利標改成最低價標，由於祥暉顧問已經因為棄標被拒絕往來，結果改由企業社去投標並得標，而且也只有祥暉企業社投標。

吳玉琴表示，2億元的案子祥暉顧問公司標到不履約，棄約後照理說應給第二順位公司做，但是北榮又修改標案，合理懷疑是為該公司量身打造，就是要給祥暉來執行標案，退輔會是否圖利特定廠商，內神通外鬼？

吳玉琴表示，祥暉過去曾出現違反勞基法還有偽造文書等問題，祥暉企業社和勞動合作社從去年開始都直接拒絕勞檢，罰款一次才3萬元對他似乎毫無影響。祥暉集團繼續違法，國防部和退輔會沒有要求祥暉改善還繼續讓他承接政府標案，例如去年祥暉勞動合作社就標到國防部2998萬元、台北榮民總醫院新竹分院1億4234萬元和台北榮民總醫院桃園分院2690萬元的標案，累積達達近2億元。

本報記者29日試圖聯繫祥暉公司，但旗下所有事業單位電話均無人回應，祥暉服務企業社負責人林智勇手機疑也關機；記者赴祥暉服務企業社，其址隱身於巷弄內，與民宅毗鄰，但未懸掛招牌，外觀無從得知是間「公司」；據鄰里所述，自去年底媒體報導祥暉涉嫌變造照服員結業證書一案，林家兄弟即深入簡出，近期也未見公司室內燈亮，不清楚是否悄然搬離。

本報記者昨天詢問退輔會對此事的回應，至今天發稿前尚未取得相關說法。

榮新竹分院2019年的投標資格刪除要執行過6000萬以上標案。（記者簡惠茹翻攝）

祥暉2019年得標北榮新竹分院2億多元標案。（記者簡惠茹翻攝）

北榮新竹分院將2億多元標案拆標後又由祥暉集體的服務企業社得標，且只有1家投標。（記者簡惠茹翻攝）

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