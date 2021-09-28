藍委丟麥克風架、手機 綠委：暴力行為應開紀律委員會

民進黨立委郭國文（左）、蔡適應（中）和黃世杰（右）今天下午說明議場情形。（記者謝君臨攝）

2021/09/28 16:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團今天再度杯葛行政院長蘇貞昌上台，雖然蘇貞昌完成施政報告，但是後續質詢無法順利進行，民進黨團對此表示，很遺憾國民黨利用各式非法、不理性手段杯葛議事進行。民進黨立委郭國文更呼籲，針對國民黨立委鄭麗文拿麥克風架丟人、陳玉珍拿手機丟向主席，都是無法無天的暴力行為，應該召開紀律委員會處理。

民進黨團書記長蔡適應表示，很遺憾國民黨利用各式非法、不理性手段杯葛議事進行，依法行政院長有義務接受立委備詢，立委對於行政院長質詢是權利也是義務，呼籲國民黨也不要剝奪其他各黨團委員質詢的權利。

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蔡適應指出，昨天黨團決定為了讓議事順利進行，昨天開始由黨團委員輪值徹夜守在議場前後門，期待議場一開門後，馬上佔據有利位置讓議事順利進行。國民黨明明有看到前後都有民進黨立委，是國民黨自己忘記後門還有人，造成7點開議場大門後，國民黨議事運作錯誤，比較慢進到議場，但是輸了又不甘願，早上又在開會過程藉機生事鬧場，我們覺得非常遺憾。

對於立委質詢順序更換，蔡適應表示，今天早上因為國民黨鬧場，行政院長蘇貞昌施政報告結束後，質詢無法順利進行，時代力量和民眾黨團也為此深感憤怒，認為國民黨杯葛議事導致他們無法質詢，所以民進黨團才跟兩黨委員溝通協商，用民進黨立委何志偉和林楚茵質詢時間交換，本黨委員以書面方式質詢，這在議事規則29條寫得很清楚，國民黨不懂議事運作策略，不了解議事規則，國民黨在過程中才是無理且不合法。

蔡適應指出，很遺憾國民黨杯葛議事運作就算了，還暴力攻擊，國民黨立委把麥克風拿下來當武器，往議事人員和民進黨委員身上扔，差一點就造成嚴重受傷。

郭國文拿起被丟的麥克風架表示，今天是民進黨創黨35週年，但是今天卻很遺憾看到最大在野黨用沉淪方式進行議事運作，過程中不只破壞公物，把麥克風架朝人扔擲，這種準暴力行為已經無法無天、走火入魔，難道是朱立倫上台後第一項傑作？難道是朱立倫領導的國民黨要進行武鬥路線？擔心日後台灣民主在朱立倫帶領的路線發展下漸漸淪喪，希望國民黨適可而止，不要用武器傷人。

郭國文指出，而拿麥克風丟人的就是鄭麗文，不只是鄭麗文丟麥克風架，陳玉珍也拿起民進黨立委何欣純手機扔向主席，都是暴力行為，立法院應該適時召開紀律委員會，將兩人徹底處理遏止歪風持續。

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