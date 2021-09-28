為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇揆批「吃美牛罵美豬」朱立倫反嗆：吃美豬但不吃萊豬

    中國國民黨黨主席當選人朱立倫28日出席「吳志揚三度職棒管理學」新書發表會。（記者朱沛雄攝）

    中國國民黨黨主席當選人朱立倫28日出席「吳志揚三度職棒管理學」新書發表會。（記者朱沛雄攝）

    2021/09/28 15:02

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫稱將於12月18日舉行公投為「倒閣公投」，行政院長蘇貞昌今批朱「吃著美牛反美豬」，跟對台灣不友善的境外勢力唱和。朱今反駁，稱他不只吃美牛，也吃美豬，但絕不吃萊豬，蘇把美豬、萊豬混一起，才是標準的反美。

    朱立倫今出席國民黨前立委、前中華職棒會長吳志揚的新書發表會，朱立倫受訪時說，他最羨慕吳可以當職棒會長，可以常常看棒球，還開玩笑說，最嫉妒吳搶了他的會長。

    對於蘇貞昌的批評，朱立倫表示，他不但吃美牛，也吃美豬，但不吃萊豬，把美豬跟萊豬混為一團，到時候害美豬賣不出去，才是標準的反美。這樣看起來蘇很擔心會被倒閣，擔心做違反民意的事情會下台。

    朱立倫也指出，民進黨前兩天因為他與中共總書記習近平的電函往返而攻擊他，現在AIT跟日本給他賀電，「不知道他們又要罵什麼？」

    朱立倫說，他對現在民進黨政府很失望，對兩岸交流重啟交流的好機會，即便他是在野黨，民進黨卻不知道好好利用這交流的契機，不斷見縫插針，雞蛋裡挑骨頭，製造兩岸的對立、對抗，失去很好的機會。

    對於未來訪美安排，朱立倫表示，他一方面先穩定現在局勢，另一方面最近就會代表國民黨參加美台國防高峰會議，也會派人去華府設立籌備處，相關安排妥當，他就會去美國訪問。

    朱立倫也強調，「刪Q」是全黨一致的共同態度，禮拜天他就會到台中刪Q總部，這不是台中海線的事而是全黨一致，對於這樣違反民意，又不顧台中市民健康，在疫苗、紓困、進口萊豬政策完全配合民進黨，每天搞政治鬥爭，沒有顧在地民眾需求的民代，當然該罷免。

    朱立倫說，所有民代都要以民意為依歸，不要以黨意為依歸，民進黨也有一些好的立委堅持站在民眾的立場，像前一段時間，國民黨主張發現金，也看到非常多民進黨立委也主張發現金，站在民眾的角度發聲，而不是站在蘇貞昌或黨意的角度發聲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨團三度杯葛蘇揆上台 民進黨立委：換黨主席也換不出新把戲
    2021/09/28 14:21

    國民黨團三度杯葛蘇揆上台 民進黨立委：換黨主席也換不出新把戲
    朱立倫倡公投「倒閣」林錫耀：不應操作成政治對決
    2021/09/28 12:51

    朱立倫倡公投「倒閣」林錫耀：不應操作成政治對決

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    朝野立委激烈推擠 蘇揆被夾擠人海中完成施政報告
    2021/09/28 09:26

    朝野立委激烈推擠 蘇揆被夾擠人海中完成施政報告
    蘇貞昌稱「愛台灣」是假的 朱立倫：12/18公投就是倒閣案
    2021/09/27 14:06

    蘇貞昌稱「愛台灣」是假的 朱立倫：12/18公投就是倒閣案
    朱立倫回電習近平不提民國 蘇貞昌：說「愛台灣」都是假的
    2021/09/27 10:50

    朱立倫回電習近平不提民國 蘇貞昌：說「愛台灣」都是假的
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播