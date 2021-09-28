蘇揆批「吃美牛罵美豬」朱立倫反嗆：吃美豬但不吃萊豬

中國國民黨黨主席當選人朱立倫28日出席「吳志揚三度職棒管理學」新書發表會。（記者朱沛雄攝）

2021/09/28 15:02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫稱將於12月18日舉行公投為「倒閣公投」，行政院長蘇貞昌今批朱「吃著美牛反美豬」，跟對台灣不友善的境外勢力唱和。朱今反駁，稱他不只吃美牛，也吃美豬，但絕不吃萊豬，蘇把美豬、萊豬混一起，才是標準的反美。

朱立倫今出席國民黨前立委、前中華職棒會長吳志揚的新書發表會，朱立倫受訪時說，他最羨慕吳可以當職棒會長，可以常常看棒球，還開玩笑說，最嫉妒吳搶了他的會長。

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對於蘇貞昌的批評，朱立倫表示，他不但吃美牛，也吃美豬，但不吃萊豬，把美豬跟萊豬混為一團，到時候害美豬賣不出去，才是標準的反美。這樣看起來蘇很擔心會被倒閣，擔心做違反民意的事情會下台。

朱立倫也指出，民進黨前兩天因為他與中共總書記習近平的電函往返而攻擊他，現在AIT跟日本給他賀電，「不知道他們又要罵什麼？」

朱立倫說，他對現在民進黨政府很失望，對兩岸交流重啟交流的好機會，即便他是在野黨，民進黨卻不知道好好利用這交流的契機，不斷見縫插針，雞蛋裡挑骨頭，製造兩岸的對立、對抗，失去很好的機會。

對於未來訪美安排，朱立倫表示，他一方面先穩定現在局勢，另一方面最近就會代表國民黨參加美台國防高峰會議，也會派人去華府設立籌備處，相關安排妥當，他就會去美國訪問。

朱立倫也強調，「刪Q」是全黨一致的共同態度，禮拜天他就會到台中刪Q總部，這不是台中海線的事而是全黨一致，對於這樣違反民意，又不顧台中市民健康，在疫苗、紓困、進口萊豬政策完全配合民進黨，每天搞政治鬥爭，沒有顧在地民眾需求的民代，當然該罷免。

朱立倫說，所有民代都要以民意為依歸，不要以黨意為依歸，民進黨也有一些好的立委堅持站在民眾的立場，像前一段時間，國民黨主張發現金，也看到非常多民進黨立委也主張發現金，站在民眾的角度發聲，而不是站在蘇貞昌或黨意的角度發聲。

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