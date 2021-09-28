國民黨團三度杯葛蘇揆上台 民進黨立委：換黨主席也換不出新把戲

行政院長蘇貞昌在綠委包圍下站上備詢台。（記者劉信德攝）

2021/09/28 14:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告及備詢，第三度遭國民黨團杯葛，民進黨立委林俊憲今天對此表示，國民黨換主席也換不出新把戲，「你們不膩，全國人民都膩了」。

林俊憲指出，今天立法院舉行院會，本應讓行政院長蘇貞昌上台報告並接受質詢，但國民黨又在議場鬧事阻止報告，這已經是開議以來第三次了，看來就算週六選了新主席也毫無進步，想要繼續用爛招混下去。

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林俊憲表示，近來國民黨每次會期一開始都要上演一樣的戲碼，干擾會議進行、不讓閣揆上台質詢，結果換來什麼？會議無緣無故拖延好幾週，最後國民黨在輿論壓力下退讓，什麼都沒變，只有本應用來討論國政的寶貴時間被國民黨「偷走」了。

林俊憲指出，記得之前國民黨杯葛時他就說過，真的對行政院施政有質疑，那不是更應該讓院長上台，當面請他回答嗎？有意見還不讓人解釋，這是哪門子的問政？沒想到過這麼久還要再講一次，全國重複看著毫無意義的鬧劇，更是膩到不行。

林俊憲表示，朱立倫剛當選主席，大家都在看國民黨會有什麼改變，結果就如同大家看到的，跟他一直塑造的理性形象天差地遠，還有一種可能就是「戰鬥藍」崛起，根本不受控制，但不管是要戰鬥還是顫抖，請自己關起門來玩就好，不要再影響國政了。

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