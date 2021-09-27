為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇貞昌稱「愛台灣」是假的 朱立倫：12/18公投就是倒閣案

    朱立倫在新北市議會表示，12月18日的公投案，不用再宣傳4個公投案的內容，只要宣傳這是不信任投票，這是倒閣案。（記者何玉華攝）

    朱立倫在新北市議會表示，12月18日的公投案，不用再宣傳4個公投案的內容，只要宣傳這是不信任投票，這是倒閣案。（記者何玉華攝）

    2021/09/27 14:06

    〔記者何玉華／新北報導〕行政院長蘇貞昌認為新當選國民黨主席朱立倫回覆中國共產黨總書記習近平的祝賀函，不敢表達「民國」，所謂愛台灣、會堅守國家主權的說法都是假的；上午到新北市議會謝票的朱立倫對此回應，蘇貞昌的說法讓人失望，要國民黨動員宣傳12月18日公投案就是不信任投票，就是倒閣案。

    朱立倫表示，蘇貞昌和陸委會「所謂的愛台，就是讓大家吃萊豬；所謂的愛台，就是不給大家疫苗；所謂的愛台，就是不願意發現金好好紓困；所謂的愛台，就是要拿掃帚去造成兩岸的衝突！」

    隨後他在致詞時還提到，民進黨竟然敢說朱立倫不愛台灣，他強調國民黨創建中華民國、國民黨是保衛中華民國、國民黨是建設中華民國，國民黨是最愛台灣的政黨，諷刺蘇貞昌「出張嘴巴」，只會拿掃帚去對抗對岸，反中、抗中，完全是騙選票。

    朱立倫表示，面對這樣的政黨、內閣，12月18日公投案就是不信任投票，就是倒閣案；從今天起，國民黨不要在去宣傳4個公投案的內容，只要宣傳這是不信任投票，這是倒閣案，這是對民進黨最大的抗議，要大家都出來投「同意」票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫要凸顯與中國溝通能力 學者預測：「朱習會」很快登場
    2021/09/27 13:52

    朱立倫要凸顯與中國溝通能力 學者預測：「朱習會」很快登場
    回應黨魁選舉 侯：選後就齊心齊力為國為民、盧：領頭羊市長已說話了
    2021/09/27 12:49

    回應黨魁選舉 侯：選後就齊心齊力為國為民、盧：領頭羊市長已說話了

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    批朱立倫把中華民國「變不見」 王丹嗆國民黨「麥擱騙啦」！
    2021/09/27 11:27

    批朱立倫把中華民國「變不見」 王丹嗆國民黨「麥擱騙啦」！
    朱立倫回電習近平不提民國 蘇貞昌：說「愛台灣」都是假的
    2021/09/27 10:50

    朱立倫回電習近平不提民國 蘇貞昌：說「愛台灣」都是假的
    習近平賀朱立倫當選 鄭運鵬諷：藍營耍猴戲幫忙唸經
    2021/09/26 11:36

    習近平賀朱立倫當選 鄭運鵬諷：藍營耍猴戲幫忙唸經
    朱立倫當選主席 蔡其昌：盼帶領國民黨尊重台灣主流民意
    2021/09/26 10:21

    朱立倫當選主席 蔡其昌：盼帶領國民黨尊重台灣主流民意
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播