蘇貞昌稱「愛台灣」是假的 朱立倫：12/18公投就是倒閣案

朱立倫在新北市議會表示，12月18日的公投案，不用再宣傳4個公投案的內容，只要宣傳這是不信任投票，這是倒閣案。（記者何玉華攝）

2021/09/27 14:06

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長蘇貞昌認為新當選國民黨主席朱立倫回覆中國共產黨總書記習近平的祝賀函，不敢表達「民國」，所謂愛台灣、會堅守國家主權的說法都是假的；上午到新北市議會謝票的朱立倫對此回應，蘇貞昌的說法讓人失望，要國民黨動員宣傳12月18日公投案就是不信任投票，就是倒閣案。

朱立倫表示，蘇貞昌和陸委會「所謂的愛台，就是讓大家吃萊豬；所謂的愛台，就是不給大家疫苗；所謂的愛台，就是不願意發現金好好紓困；所謂的愛台，就是要拿掃帚去造成兩岸的衝突！」

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隨後他在致詞時還提到，民進黨竟然敢說朱立倫不愛台灣，他強調國民黨創建中華民國、國民黨是保衛中華民國、國民黨是建設中華民國，國民黨是最愛台灣的政黨，諷刺蘇貞昌「出張嘴巴」，只會拿掃帚去對抗對岸，反中、抗中，完全是騙選票。

朱立倫表示，面對這樣的政黨、內閣，12月18日公投案就是不信任投票，就是倒閣案；從今天起，國民黨不要在去宣傳4個公投案的內容，只要宣傳這是不信任投票，這是倒閣案，這是對民進黨最大的抗議，要大家都出來投「同意」票。

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