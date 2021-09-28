朱立倫倡公投「倒閣」林錫耀：不應操作成政治對決

林錫耀說，公民投票是對事、不對人，由全體國民對某件政策、議題，以公投表達主張。不應該無限上綱，操作成政治對決。（記者廖振輝攝）

2021/09/28 12:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕朱立倫當選國民黨新任主席後，劍指年底四項公投案，呼籲民眾投下「同意」票，並這是對內閣的不信任投票、「倒閣案」。民進黨秘書長林錫耀今受訪說，公民投票是對事、不對人，由全體國民對某件政策、議題，以公投表達主張。不應該無限上綱，操作成政治對決。

林錫耀表示，朱立倫把公投當作倒閣工具，就可以瞭解到這對公民投票來複決政策來說，已經完全走了樣。他希望全體國人可以認清這一點，未來面對公投時能夠就事論事，就政策來做考量，不要把它作為政治的鬥爭方法。

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針對國民黨主席選舉結果，林錫耀說，就在最近一、二週，國民黨主席選舉引起許多人注目、討論，主要是殺出黑馬張亞中現象，讓選情緊張。最後支持朱立倫的人，都以他領導的國民黨才能走中道路線來訴求勝選，不會如張亞中的急統、紅統。

林錫耀提到，朱立倫當選後，卻看到立法院今天的狀況，行政院長蘇貞昌按照憲法要求到立院報告備詢，但國民黨阻擾，讓立法院議事無法順利進行，這絕對不是所謂「戰鬥藍」應該要走的路線，也不是他選舉時強調的「中道路線」。這樣背離主流民意絕非國家之福，也非民眾所樂見。

對於朱立倫回覆習近平的信函中未提「民國」，林錫耀說，朱立倫的回電並不代表對方可以接受或承認，這與台灣要申請加入國際組織有很大的不一樣，這是自我身份的表白，並不是需要對方認可、承認、接受，遺憾的中華民國並沒有在國民黨回函表現出來。

林錫耀表示，更重要的是，朱立倫回覆習近平的賀電，竟然對他提到的「共謀國家統一」這件事情沒有表達應該的立場。甚至回電裡還批評目前執政的民進黨政府。我們對外應該要一致，不應該對外主張時，對內批評到其他任何一個政黨，「這樣會讓人家覺得，到底你是跟誰站在一起？是跟台灣人民站在一起，還是跟對岸站在一起？」

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