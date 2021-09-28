蔡英文：農業是國家根本 政府定會全力穩住農業經濟

總統蔡英文（中）28日出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕典禮。（記者廖振輝攝）

2021/09/28 12:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家」時表示，農業是國家的根本，政府除投入預算發展農產品冷鏈物流及推動農糧產業機械化、設備現代化，讓台灣的農業更有國際競爭力，今年也配合振興五倍券，再一次推出「農遊券」來幫助農民及受到疫情衝擊的農業相關產業，期盼創造更多農村旅遊商機，提高農產品銷售量。

總統表示，上個月同濟會剛舉辦全國年會，當時她透過錄影向同濟會會友致意，很高興今天就能跟大家見面。同濟會不僅為台灣做公益，也鼓勵專業人士。「全國十大傑出農業專家」的表揚，到今年已經舉辦45屆，她也曾見過過去幾屆的得獎人，所有得獎的事蹟，都令人十分敬佩。

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蔡英文提到，今年的得獎事蹟，有的運用新興科技在農田水利建設上，有的推動智慧農業的普及化，也有好幾位得獎人，因應氣候環境、永續農業發展，全力投入開發新品種。

她說，大家努力的方向，跟政府的新農業政策目標一樣，都是要讓台灣的農業更有競爭力，能夠跟得上新時代，創造出新價值。得獎人的成果，每前進一步，台灣的農業發展，也就向前走了一步，「真的非常感謝各位的貢獻」。

總統進一步表示，行政院已經核定要投入 84億元，來發展農產品冷鏈物流，另外也要投入92億元，來幫助農糧產業推動機械化，並加速設備現代化，讓台灣的農業更有國際競爭力。

蔡總統強調，農業是國家的根本，政府一定會全力穩住農業經濟。今年農委會配合振興五倍券，再一次推出「農遊券」來幫助農民及受到疫情衝擊的農業相關產業。去年「農遊券」帶動的消費效益超過44億元，希望今年推動振興上，也能創造更多農村旅遊的商機，提高農產品的銷售量。

她也請大家多多支持振興措施，跟政府一起拚經濟。她說，去年三倍券能夠創造高達1,790億元的經濟效益，很重要的原因是有業界的響應，政府民間全都動起來；希望同濟會也能持續發揮影響力，為台灣振興經濟帶來更多助力。

總統說，不論是面對疫情或新時代的挑戰，台灣的農業要能維持強大的動能進步發展，還有許多的工作要我們大家一起來做。她也再次感謝同濟會和十大傑出農業專家，在這條路上跟政府一起努力，並期盼訪賓未來為台灣創造更多輝煌成就。

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