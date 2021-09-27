為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲朱立倫棄九二共識 藍營議員：鄉下老人家不懂連我也不懂

    南市議員蔡育輝呼籲國民黨新主席朱立倫趕快拋棄九二共識，以台灣為優先，選舉才會獲認同。（記者蔡文居攝）

    南市議員蔡育輝呼籲國民黨新主席朱立倫趕快拋棄九二共識，以台灣為優先，選舉才會獲認同。（記者蔡文居攝）

    2021/09/27 16:52

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員蔡育輝上週呼籲國民黨不管誰當選主席，應該拋棄「九二共識、一中各表」，改走本土化路線，否則國民黨可能淪為被消滅的政黨。蔡育輝今天呼籲國民黨新主席朱立倫應該趕快拋棄九二共識，和中國大陸是什麼關係要說清楚，讓老百姓了解我們是以台灣為優先的政黨，選舉才會獲認同。

    蔡育輝說，很多人問他，身為國民黨員，為何主張拋棄九二共識、一中各表？其實，「不要說鄉下老人家，連我這麼死忠的國民黨員，也不知九二共識是什麼碗糕？」

    蔡育輝說，他只知道一中各表，但不知什麼是九二共識，想要了解九二共識，還得去查資料，「結果找了老半天，還是找不到九二共識」「自己內部本身就沒共識，還要解釋的共識就是沒共識，簡單說九二共識就是沒共識。」

    他說，九二共識是什麼大家真得不懂，也不了解，新主席朱立倫應該趕快拋棄九二共識，不要說得那麼複雜，簡單的主張、理想是什麼？和中國大陸是什麼關係要說清楚，讓老百姓了解我們是愛台灣，顧台灣，是以台灣為優先的政黨，要和地方百姓的理念結和在一起，這樣選舉才會獲認同，才選得贏。

    他說，簡單說，國民黨應該以「中華民國在台灣為優先」，這樣比較淺顯易懂，不要再把「九二共識」和「一中各表」當成是神主牌馬，九二共識就不要再說了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駁朱立倫「台灣製造兩岸緊張」 林右昌：世界皆知中國犯台企圖
    2021/09/27 16:31

    駁朱立倫「台灣製造兩岸緊張」 林右昌：世界皆知中國犯台企圖
    朱立倫盼望兩岸求同尊異 李戡：寧願相信我家博美狗會飛
    2021/09/27 14:23

    朱立倫盼望兩岸求同尊異 李戡：寧願相信我家博美狗會飛

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    朱立倫到新北謝票 被台灣國理事長嗆「正常倫不要變紅統倫」
    2021/09/27 12:57

    朱立倫到新北謝票 被台灣國理事長嗆「正常倫不要變紅統倫」
    與習近平互傳電文被民進黨罵 朱立倫反擊了
    2021/09/26 22:56

    與習近平互傳電文被民進黨罵 朱立倫反擊了
    張亞中批不懂九二共識 朱立倫反諷簽和平協議行不通
    2021/09/18 18:08

    張亞中批不懂九二共識 朱立倫反諷簽和平協議行不通
    評朱、江兩岸論述無差別 馬英九︰其實我們也沒什麼選擇
    2021/08/11 14:38

    評朱、江兩岸論述無差別 馬英九︰其實我們也沒什麼選擇
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播