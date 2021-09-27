籲朱立倫棄九二共識 藍營議員：鄉下老人家不懂連我也不懂

南市議員蔡育輝呼籲國民黨新主席朱立倫趕快拋棄九二共識，以台灣為優先，選舉才會獲認同。（記者蔡文居攝）

2021/09/27 16:52

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員蔡育輝上週呼籲國民黨不管誰當選主席，應該拋棄「九二共識、一中各表」，改走本土化路線，否則國民黨可能淪為被消滅的政黨。蔡育輝今天呼籲國民黨新主席朱立倫應該趕快拋棄九二共識，和中國大陸是什麼關係要說清楚，讓老百姓了解我們是以台灣為優先的政黨，選舉才會獲認同。

蔡育輝說，很多人問他，身為國民黨員，為何主張拋棄九二共識、一中各表？其實，「不要說鄉下老人家，連我這麼死忠的國民黨員，也不知九二共識是什麼碗糕？」

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蔡育輝說，他只知道一中各表，但不知什麼是九二共識，想要了解九二共識，還得去查資料，「結果找了老半天，還是找不到九二共識」「自己內部本身就沒共識，還要解釋的共識就是沒共識，簡單說九二共識就是沒共識。」

他說，九二共識是什麼大家真得不懂，也不了解，新主席朱立倫應該趕快拋棄九二共識，不要說得那麼複雜，簡單的主張、理想是什麼？和中國大陸是什麼關係要說清楚，讓老百姓了解我們是愛台灣，顧台灣，是以台灣為優先的政黨，要和地方百姓的理念結和在一起，這樣選舉才會獲認同，才選得贏。

他說，簡單說，國民黨應該以「中華民國在台灣為優先」，這樣比較淺顯易懂，不要再把「九二共識」和「一中各表」當成是神主牌馬，九二共識就不要再說了。

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