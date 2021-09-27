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    朱立倫到新北謝票 被台灣國理事長嗆「正常倫不要變紅統倫」

    新當選國民黨主席的朱立倫到新北市議會謝票，受訪時，台灣國理事長陳峻涵在台下高喊要他別變「紅統倫」。（記者何玉華攝）

    新當選國民黨主席的朱立倫到新北市議會謝票，受訪時，台灣國理事長陳峻涵在台下高喊要他別變「紅統倫」。（記者何玉華攝）

    2021/09/27 12:57

    〔記者何玉華／新北報導〕當選國民黨主席的朱立倫今天到新北市議會謝票，受到國民黨團成員熱烈歡迎，他在受訪時被問到有關中國共產黨總書記習近平電函祝賀一事時，台下突然傳出「九二共識就是一國兩制」、「正常倫不要變紅統倫」的喊聲，訪問被迫中斷約2分鐘。

    朱立倫今天與新當選的國民黨代表一起赴新北市議會謝票，安排在101會議室進行，由於行程公開，出席者未受限；當朱立倫被問到他回電習近平祝賀函時，朱立倫剛說「我對民進黨實在是非常的失望、搖頭，尤其是蘇今天竟然還敢酸我們.....」，就被台下高喊「九二共識就是一國兩制，朱立倫，正常倫，不要變紅統倫」打斷。

    據了解，高喊口號的是台灣國理事長陳峻涵，他出席會議並未受到阻止，直到他高喊口號打斷朱立倫受訪時，一旁的人趕緊上前勸阻，陪同朱立倫受訪的國民黨議員也相當不滿，頻頻聲色俱厲要求他「出去」。

    工作人員及議會駐衛警上前制止時，陳峻涵怒嗆朱立倫，「為何你的賀電回函，連中華民國也拿掉！你就是消滅中華民國的人不是嗎？」，「你罵張亞中是紅統，你自己不敢堅持中華民國，你難道不是紅統嗎？」

    台上的朱立倫被中斷發言，靜等陳峻涵表達意見，直到陳峻涵被駐衛警請離會議室後，才繼續未完的訪問。

    新當選國民黨主席的朱立倫到新北市議會謝票，台灣國理事長陳峻涵在朱立倫受訪時，在台下高喊要他別變「紅統倫」。（記者何玉華攝）

    新當選國民黨主席的朱立倫到新北市議會謝票，台灣國理事長陳峻涵在朱立倫受訪時，在台下高喊要他別變「紅統倫」。（記者何玉華攝）

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