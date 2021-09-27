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    首頁　>　政治

    駁朱立倫「台灣製造兩岸緊張」 林右昌：世界皆知中國犯台企圖

    基隆市長林右昌今天說，造成兩岸關係緊張的原因，並不是台灣，而是中共對於台灣有所圖謀。這是全世界的共同理解與認知，破壞現狀、侵犯到台灣的安全，始作俑者是中共政府，不是台灣！（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌今天說，造成兩岸關係緊張的原因，並不是台灣，而是中共對於台灣有所圖謀。這是全世界的共同理解與認知，破壞現狀、侵犯到台灣的安全，始作俑者是中共政府，不是台灣！（記者俞肇福攝）

    2021/09/27 16:31

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天下午表示，在國民黨主席選舉中，最可惜的就是在辯論與競爭過程中，看不到關於國家主權與維護國家安全的論述，而且現在造成兩岸關係緊張的原因，並不是台灣，而是中共對於台灣有所圖謀。這是全世界的共同理解與認知，破壞現狀、侵犯到台灣的安全，始作俑者是中共政府，不是台灣！

    對於朱立倫當選國民黨黨主席後的言行舉止，林右昌說，透過這2天媒體報導看到朱立倫說，「台灣才是破壞兩岸穩定改變現狀的始作俑者，這完全是本末倒置，而且，這也跟台灣主流價值與我們的認知，剛好悖離相反」；對於國民黨做為最大的在野黨，而且是剛當選的黨主席，居然講出這樣的話，我覺得非常不妥，而且是悖離民意甚遠。

    林右昌說，中國政府簡直把台海當成他們的戰機訓練場，三天兩頭來侵擾我們領空，造成我們的國防上面壓力甚重；這已經不是台灣問題，而且也引起國際矚目，非常的清楚，破壞台海和平與穩定，是中共正在做的事，引起國際矚目，全世界民主國家團結起來，都要來維護太平洋與台海安全。

    林右昌說，值此時刻，朱立倫發給中共的函文中，他沒有去提到，不管是紀元的問題，或者是去彰顯台灣主權的存在，我覺得是非常可惜的事，也是錯置的作法，相信人民與老百姓也都會看在眼裡，這樣的在野黨、或者是剛當選國民黨主席，能否符合人民的期待？還是繼續悖離民意，從此時此刻，他的所言與一舉一動，就可看出端倪，也才能看出誰才是真正站在台灣人民的主流價值，與維護台灣國家主權的政黨。

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