張亞中批不懂九二共識 朱立倫反諷簽和平協議行不通

中天電視舉辦「國民黨主席大擂台─有膽來辯」直播辯論會 ，國民黨主席候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中及朱立倫同台辯論。（中天電視提供）

2021/09/18 18:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席選舉進入倒數黃金週，4名候選人今天下午參加網路直播辯論會，針對如何看待九二共識？候選人張亞中砲轟朱立論的求同尊異是根本不懂九二共識，兩岸敵對永遠無法解決，朱立倫反諷張亞中的簽署和平協議行不通，江啟臣則是主張回到原汁原味九二共識。

《中國時報》總編輯王銘義提問，九二共識被執政當局所污名化妖魔化過程中，國民黨如何看待九二共識定位？以及內涵是什麼？個人如何看待九二共識實質內涵？中國九二共識最底線為何？當選黨主席後如何說服台灣老百姓理解認知甚至接受九二共識？

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候選人朱立倫說，他到中國談到九二共識的時候，他一定會說雙方的定義和內涵有所不同，朱習會他面對習近平也會強調九二共識定義內涵有所不同，這就是一定要堅持表達的立場。

朱立倫指出，兩岸可以相互交流基礎就是求同存異，就是創造性模糊，不要把差異的地方講得太清楚，可以說定義內涵有所不同，或是一中各表，這是雙方默契，打破默契變成其他定義的話，不但台灣有意見，中國有意見，可能世界都聽不懂，所以他一再強調求同尊異，進一步相互尊重，差異點要互相尊重才能化異求同，他從十幾年前就開始講求同尊異，當習近平面也講，習近平也可以理解為什麼要相互尊重這個觀念。

朱立倫也暗諷張亞中的主張，他說，而目前兩岸關係他們是在野黨不是執政黨，不要想要一步可及或違反兩岸人民條例去簽任何協定協議或備忘錄，可以做社會力交流，文化、宗教、城市、體育、經貿或學術交流。

候選人張亞中則再砲轟朱立倫，張亞中說，他就說朱前主席對九二共識不了解，1992年的共識是九二年的相互了解，當時有兩個共識，台北方面堅持一個中國原則，謀求國家統一，北京方面堅持一個中國原則，謀求國家統一，後來北京簡稱一中原則，反對台獨，而沒有共識的地方，也就是相互擱置的地方，一中內涵是什麼？台北希望一中各表，「我可以說中華民國，你可以說中華人民共和國」，可是北京沒有接受，北京說現在大家討論的是事務性問題，以後進入政治對話再來討論。

張亞中指出，九二共識只能處理事務性問題，沒辦法結束兩岸敵對狀態，讓兩岸走向和平，這也是像馬英九8年兩岸有豐富事務性交流，但是兩岸敵對人仍存在，只有外交休兵，軍事相互克制，民進黨希望兩岸敵對繼續下去，民進黨才可以搬出仇中恨中，建立愛台灣大論述，朱前主席說要求同尊異，把一中各表不夠，還要尊重大家各自表述，結果就是兩岸敵對永遠無法解決，和平協議幾乎不可能，大家在這講空話。

張亞中說，他寫過上百萬字，在台大教兩岸關係，朱立倫還說他是紅統極統，朱說自己捍衛中華史觀，他在街頭捍衛史觀，編教科書的時候，朱立倫在哪裡？

張亞中說，九二共識當然是定海神針，1992年的共識無法解決兩岸政治難題，所以他當選黨主席，他會帶著和平備忘錄，找到雙方可以接受的共識，不是北京的主張，而是大家可以妥協的產物。

對於九二共識，候選人江啟臣認為，兩岸達成九二共識，就是一中各表求同存異、擱置爭議、展開交流、解決人民的問題，就這麼簡單，這就是先把主權模糊化，這是兩岸之間，只是這些年來政黨輪替，九二共識一下子被抹紅抹黑，國民黨執政就落實，所以並不穩定。

江啟臣說，民進黨執政的時期，過去5年多、6年多，因為不接受九二共識，所以沒有交流，兩岸倒退原點甚至更加嚴重，所以他說的重啟九二共識，回到原汁原味的九二共識，過去這些年民進黨執政兩岸衝突，九二共識已經變質，只有兩岸都回到原汁原味的九二共識，未來重啟對話絕對有契機。

江啟臣指出，如果要讓九二共識可以穩定，涉及美中台關係，美國有一中政策，北京有一中原則，兩岸有一中各表，這三邊為什麼不能有共識？兩岸的九二共識回到原汁原味，如果可以得到美國某種程度認同，那台灣人民就會對九二共識有另一番看待，對於國民黨未來要拿九二共識、一中各表來說服整體台灣人民的時候，就有一定說服力，加上還要突顯基於中華民國憲法而來才有一中各表。

候選人卓伯源說，吳敦義曾說了很庶民的語言，說九二共識就是一中各表，講一中，中國才開心，講各表，台灣才安心。他也認為，各取所需就是九二共識，這是九二共識進化版，要讓民眾了解九二共識的現在、過去和未來，因為有九二共識，過去國民黨執政兩岸和平經濟繁榮，還有簽訂ECFA，ECFA紅利台灣還在享受，而到現在2020年民進黨執政，可以看到民進黨拋棄九二共識造成兩岸關係緊張，至於未來，堅持深化九二共識才是未來和平的基礎。

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