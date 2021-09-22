對歐投資翻倍！ 歐盟貿易署長10月首次連線台灣演說

歐洲經貿辦事處今（22）日發表「2021投資歐盟手冊」。這本手冊提供有意投資歐盟的企業最新歐盟投資資訊，以及15個在台灣設有辦事處的歐盟會員國，詳盡的投資環境和政策優惠簡介。 （投資歐盟手冊封面）

2021/09/22 18:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲經貿辦事處（EETO）今天宣布，將於10月14日與外交部和經濟部合辦「2021投資歐盟論壇」線上活動。這次論壇首度邀請歐盟執委會貿易總署長韋恩德（Sabine Weyand）發表演說，論壇中官員並將向台灣企業介紹歐盟的投資環境，「歐盟希望在未來10年和台灣一起建立一個永續發展的未來！」

歐洲經貿辦事處今（22）日發表「2021投資歐盟手冊」。這本手冊提供有意投資歐盟的企業最新歐盟投資資訊，以及15個在台灣設有辦事處的歐盟會員國，詳盡的投資環境和政策優惠簡介。

請繼續往下閱讀...

歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）強調，台灣和歐盟有非常緊密的關係。雙邊快速成長的貿易關係，讓歐盟成為台灣最大的外來投資來源。根據經濟部統計，台灣企業2010年投資歐盟的金額創下歷史新高，由2019年的6.79億美元成長到15.1億美元，比前一年增加122%，呈現翻倍成長，足見台灣企業正積極部署歐盟。

EETO今並同時宣布，為向台灣企業介紹歐盟的投資環境，歐洲經貿辦事處將於10月14日與外交部和經濟部合作舉辦自由時報「2021投資歐盟論壇」線上活動。這次論壇除了首度邀請歐盟執委會貿易總署長韋恩德（Sabine Weyand）擔任研討會佳賓並發表演說外，其他受邀的歐盟官員，將向台灣企業介紹歐盟和會員國政府，未來的重點投資項目和投資補助措施。來自台灣和歐盟的企業講師，也將分享他們在歐盟的投資經驗，並且從企業角度，說明他們為何要投資歐盟。

高哲夫邀請台灣的企業掌握投資歐盟的先機，以在全球供應鏈重組中獲益。展望未來，歐盟希望在未來10年和台灣一起建立一個永續發展的未來。「投資歐盟，投資我們共享的未來。 Go Europe！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法