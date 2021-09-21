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    美將限制打完疫苗才可入境 歐盟官員：接種AZ疫苗有望獲准

    美國11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，歐盟內部市場事務執行委員布勒東（見圖）指出，雖然美國目前尚未批准AZ疫苗，但他在與美國白宮防疫協調官齊安茲對談時，對方的回應「聽起來正面且樂觀」。（法新社）

    美國11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，歐盟內部市場事務執行委員布勒東（見圖）指出，雖然美國目前尚未批准AZ疫苗，但他在與美國白宮防疫協調官齊安茲對談時，對方的回應「聽起來正面且樂觀」。（法新社）

    2021/09/21 09:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮20日宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，雖然目前美方尚未確認許可的疫苗名單，但有歐盟官員表示，接種AZ疫苗的民眾也有望可前往美國，他並透露在與美方官員談話時，對方的回應感覺也是持正向態度。

    美國白宮20日宣布，11月初將全面要求，搭機前來美國的外國旅客，必須完整接種過疫苗才可入境，所有入境的境外旅客仍須在登機前出示COVID-19疫苗接種證明，以及飛行前3天內進行的染疫檢測陰性證明。

    不過目前美國僅先核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生（J&J）這3款疫苗，至於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或其他國家自製的疫苗是否也能獲得認可，白宮方面則表示尚待確認。

    歐盟（EU）內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）20日在華府接受媒體採訪時指出，雖然美國目前尚未批准AZ疫苗，但他在與美國白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）對談時，對方的回應「聽起來正面且樂觀」。布勒東表示，齊安茲也提到，針對其他疫苗是否能獲得認可，將由美方的衛生機構做出決定。布勒東並稱，歐洲國家的疫苗接種率相對高，讓他們與中國、伊朗和其他國家受到同樣的限制，是完全沒有道理的。

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