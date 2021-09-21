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    前KGB特務遭毒殺 歐盟法院認定俄羅斯需負責

    前俄國特工利特維內柯（見圖）2006年遭下毒殺害，歐洲人權法院認為俄羅斯政府是幕後黑手。（美聯社）

    前俄國特工利特維內柯（見圖）2006年遭下毒殺害，歐洲人權法院認為俄羅斯政府是幕後黑手。（美聯社）

    2021/09/21 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟歐洲人權法院（ECHR）今天宣判，俄羅斯政府應對前特務利特維內柯（Alexander Litvinenko）命案負起責任，向遺屬支付12萬2500歐元（約合新台幣400萬元）賠償金。

    《路透》報導，利特維內柯是一名曾效力於蘇聯國家安全委員會（KGB）以及俄羅斯聯邦安全局（FSB）的特工，後來歸化為英國籍。他曾直言不諱批評俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），成為克里姆林宮的眼中釘。

    利特維內柯2006年於倫敦遭人毒殺身亡，「凶器」是一杯含有放射性物質釙-210的綠茶，他臨終前說，他認為毒殺的命令來自於普廷，而普廷過去曾是KGB與FSB的一員。

    利特維內柯的遺孀瑪莉娜（Marina Litvinenko）為了替丈夫討公道，向歐洲人權法院控訴俄羅斯政府，而法院今天在聲明中說，「針對利特維內柯先生的暗殺行為應歸罪於俄羅斯。」

    根據英國的調查，前KGB成員盧戈沃伊（Andrei Lugovoy）及俄羅斯籍的科夫頓（Dmitry Kovtun）涉有重嫌，2人在案發當天曾與利特維內柯見面，歐洲人權法院也認同英國的觀點。「毫無疑問，盧戈沃伊與科夫頓執行了這起暗殺。」

    在歐洲人權法院宣判後，克里姆林宮以「無憑無據」駁斥了這項裁決，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，歐洲人權法院沒有權力或能力來獲取案件有關資訊，判決毫無說服力。

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