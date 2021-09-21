蔡英文盼加入CPTPP 高市早苗支持：協助台灣活躍國際舞台！

日本自民黨總裁候選人高市早苗20日與總統蔡英文視訊會談。（圖翻攝自高市早苗推特）

2021/09/21 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日（20日）以民進黨主席身分與日本自民黨總裁候選人高市早苗視訊會談，各界關注。日媒《產經新聞》今天（21日）上午披露2人會談內容，席間蔡英文表示希望日方能夠協助台灣參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）這類的自由貿易協定，高市早苗表態支持，承諾會積極幫助台灣參與國際事務。

根據《產經新聞》 報導，20日蔡英文與高市早苗的會談中，雙方均強調持續深化台日友好關係，包括國防安全方面的交流合作。在會談一開始，雙方禮貌性問候，提到早前就聽說有日媒稱高市早苗「想見蔡英文」，對此蔡英文表示由衷感謝，希望武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情盡快結束，台灣和日本能夠恢復正常交通往來，屆時想邀請高市早苗到訪台灣。

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高市早苗則表示，自己很崇拜蔡英文，因此一直以來都希望能有機會見上一面。此外她也感謝台灣去年在疫情爆發時慷慨捐助大量醫療物資給日本；過去東北大地震時，台灣人的恩情也讓日本人沒齒難忘，感念每當日本遭逢災難，台灣都會在第一時間伸出援手。

雙方寒暄過後，蔡英文直言，台灣是先進經濟體，在全球高科技產業供應鏈中扮演重要角色，絕對擁有加入CPTPP這樣「高水平」貿易協定的能力與資格，希望高市早苗和日本友人們，能積極協助台灣參與包括CPTPP在內的各種自由貿易協定。對此，高市早苗表態支持，也希望能盡可能協助台灣朝此一目標前進。

高市早苗還說，不只是CPTPP，像是世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（ICPO）等國際組織，日本也會持續推動台灣參與機會，讓台灣繼續活躍於國際舞台。

另外，高市早苗在談論台日深化合作議題時也提到，日方不只希望台積電將生產據點移往日本，也希望台日可以在所有產業都攜手合作，引領全球成為世界典範，對此蔡英文表示認同。

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