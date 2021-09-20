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    小英刺激中國自爽？謝志偉神解 讚「趙力貴」藏玄機

    趙少康昨日稱「蔡英文刺激大陸自爽」。駐德代表謝志偉特地在臉書「說文解字」。（擷取自趙少康臉書）

    趙少康昨日稱「蔡英文刺激大陸自爽」。駐德代表謝志偉特地在臉書「說文解字」。（擷取自趙少康臉書）

    2021/09/20 18:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今起禁止台灣蓮霧、釋迦進口，媒體人趙少康昨（19）日批評總統蔡英文，表示「蔡英文刺激大陸（中國）自爽」，害慘農民。對此，駐德代表謝志偉在臉書「說文解字」PO文指出「蔡英文刺激！大陸自爽！我不能同意更多！」謝志偉還稱讚趙少康力挺總統，乃高貴表現，因此讚他一聲「趙力貴」。

    謝志偉今日在臉書PO文，將趙少康「蔡英文刺激大陸自爽」一句話解釋為「蔡英文刺激」與「大陸自爽」，表示「我不能同意更多！」他並說「哇！是趙先生説得耶！我不敢置信地擦擦眼鏡」。謝志偉並稱，這次趙少康是「大氣稱讚小英」、「大膽消遣中國」。

    謝志偉指出，蔡英文當然「刺激」，當中國又老套欺負台灣，以武力威脅台灣，當台灣這麼多人在跪中國、當這麼多昂藏七尺大男人，從退將到主席加上候選人，不是悶不吭聲，就是罵台灣的時候，只見蔡英文厚實國軍的戰力，務實外交贏得國際的信賴，力抗中國、冷靜自信説要表現出台灣人的志氣，「這樣的總統！誰能不承認，蔡英文刺激！」

    謝志偉表示，至於「中國自爽」這部分，中國大嚷南海全是中國的、台灣全是中國的，「對，丟臉也全是中國的」，謝志偉說，台灣的自由民主被讚爆，美艦自由航行台灣海峽，日艦、英艦、法艦等，甚至連德艦全都下南海，來回穿梭跑印太，還有連東協的馬來西亞，都在南海射飛彈。

    謝志偉說，總之趙少康是明辨是非修理中國，不分顏色力挺總統。如此大義滅親，如此鏗鏘有力，乃高貴人格之表現！「我得尊稱他一聲『趙力貴』，以示我心中無限欽佩之意！」

    但最後，謝志偉又說，正要收筆時，發現漏看了趙少康其實在稱「蔡英文刺激大陸自爽」後還說了句「台灣農民慘嚐苦果」，謝志偉忙喊：「啊唷，誤會可大了，原來不是『力貴』，而是『例跪』。」

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