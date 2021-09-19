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    首頁　>　政治

    中國禁台釋迦蓮霧理由和鳳梨一樣！日媒：背後疑政治施壓

    中國18日再度宣布，台灣釋迦和蓮霧檢驗出有害生物，明起暫停從台灣進口。（本報合成）

    中國18日再度宣布，台灣釋迦和蓮霧檢驗出有害生物，明起暫停從台灣進口。（本報合成）

    2021/09/19 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署繼今年2月25日宣布禁止台灣鳳梨進口中國後，現在再宣布禁止台灣釋迦、蓮霧進口。對此，日媒《朝日新聞》指出，這次禁止釋迦、蓮霧和先前禁止鳳梨的原因如出一轍，都是因為檢測出害蟲，《朝日新聞》並提到台灣今年在立陶宛設立「台灣代表處」的爭議，質疑背後是為「政治施壓」。

    《朝日新聞》報導，中國海關總署本月18日宣布，台灣釋迦和蓮霧檢驗出有害生物，20日起暫停進口，而今年初中國也提出同樣的理由，作為停止進口台灣鳳梨的原因，當時台灣指出背後就是「政治施壓」。

    報導指出，中國今年3月1日停止從台灣進口鳳梨，原因是「發現害蟲」，在台灣大多數觀點都認為，是中國為了施壓蔡英文政府而決定的政策。

    報導並提到，今年7月，台灣宣布將在立陶宛設置有實質大使館功能的「台灣代表處」；英媒近日還報導，美國政府正在考慮接受台灣將目前的「台北駐美經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」的要求。迄今為止，台灣駐日、駐美處都以「台北」為名，中國強烈反對以「台灣」為名，並稱此違反「一個中國」原則。

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