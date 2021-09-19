前3名台灣進口水果都禁！呂秋遠「9個成語」理解中國在幹嘛

中國海關總署繼今年2月25日宣布禁台灣鳳梨後，本月18日再宣布禁止台灣釋迦、蓮霧進口。圖為仍在樹上、尚未成熟的鳳梨釋迦。（記者黃明堂攝）

2021/09/19 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署繼今年2月25日宣布禁台灣鳳梨後，本月18日再宣布禁止台灣釋迦、蓮霧進口。對此，律師呂秋遠指出，目前我國輸往中國的前三名水果通通被禁止，不妨用「幾個成語」理解中國在做什麼。

呂秋遠今日在臉書PO文表示，也許中國認為，經濟上堅壁清野、軍事上文攻武嚇，就可以讓台灣妥協，就像是中國對付立陶宛一樣。至於「為什麼這麼說？難道不是台灣真的有害蟲，中國為了保護自己的農產品，所以才會禁止台灣水果進口嗎？難道中國的檢驗標準與機器，就不能比其他國家，例如加拿大要先進嗎？」等疑惑， 呂秋遠說，理解這個問題前，不妨先學習幾個成語來理解中國在做什麼：

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1.作繭自縛：

2.飲鴆止渴：

3.鳥盡弓藏：

4.授人以柄：

5.欲蓋彌彰：

6.唇亡齒寒：

7.助紂為虐：

8.敝帚自珍：

9.欲加之罪：

事情的開端，就是我們先前有些農民前往中國進行「技術交流」，以為往後可以取得在地優勢，但是當對方取得技術以後，原有的合作當然就付諸東流。大家都說，中國的市場很大，每個人吃一顆蓮霧，那就有15億顆了。但是，從來就沒想到，不給你的時候，那就是一夕之間可以完全崩盤。重點是，不給你的標準，你永遠都不會知道。當市場已經做大，技術已經成熟，那麼就是收割的時候了。禁止水果進口，讓台灣果農覺得痛，進而讓果農逼迫政府讓步，或者給點顏色瞧瞧，露出原本的真面目，也就是剛好而已。對於特定的鄰國的貿易依存度過高，原本就相當危險，因為當這個國家不依循貿易體制，不在乎貿易制裁，其實根本就沒有任何保障。表面上看，這是單純的檢疫事件，但針對性根本就很高。先不論軍機不斷騷擾接近我國領空，我們最近根本沒有蓮霧與釋迦進口中國，真有問題，也是2月進口期才是高峰，選擇產季即將開始禁止進口，當然是欲蓋彌彰。不要對中國市場或中國有任何的幻想。那是一個完全政治的市場，你賺錢，就得共同富裕，還要時刻小心仇家設下的政治風暴，他說你台獨，你就是台獨。因為只要出生在台灣，就是辱華，先是鳳梨、藝人，再來就是蓮霧、釋迦，沒有人可以是局外人。即使發生這樣的事情，台灣內部某些人也只會檢討政府，對於中國的蠻橫行為，完全不敢抗議，還敢說政府反應太慢？哪裡慢？中國早上公布禁止名單，農委會下午就已經推出協助方案，但是不妨可以問問國民黨黨主席候選人，哪個人敢譴責中國，竟然拿政治議題來干預農產品進出口？蓮霧外銷比例不到一成，釋迦外銷比例也不高，自己人認真點吃、或者開闢新的外銷管道，就能解決了。台灣水果，真的是世界第一，覺得我們不好，沒關係，就當我們自我感覺良好，不買無妨，照樣可以貨出去，錢進來。「遺簪見取终安用，敝帚雖微亦自珍。」所以，我們的釋迦與蓮霧有問題？當然不是。釋迦的產季，早就在今年4月結束，蓮霧在5月也已經結束，根本沒有大量外銷的可能。沒有出口，何來檢驗出病蟲？更別說檢驗出來的病蟲，究竟是不是廣東、廣西就有的，中國並沒有公布，他們的檢驗結果，也拒絕跟我國溝通，大概就是欲加之罪了。

最後，呂秋遠說，有人說「政治歸政治，農業歸農業」，但中國軍機已經連續七天騷擾台灣，連中秋節也不放過台灣，誰還會相信這種鬼話？他也呼籲，中秋過後，當產季開始來臨，農友們認真拓銷其他外銷管道，「我們就來努力刺激內銷吧！」

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