中國為何禁台灣農產品？ 王定宇：獨裁者想做不需理由

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2021/09/19 18:40

〔記者謝君臨／台北報導〕中國以有病蟲害為由，無預警宣布20日起禁止台灣釋迦、蓮霧進口。民進黨立委王定宇表示，縱使台灣的農產品有病蟲害，國際規範的做法，是先給予改善的時間、給予警告，而非直接禁止進口，這樣的作法已違反國際規範，台灣應向世界貿易組織（WTO）正式提告，維護國際利益及農民權益。王說，中國的作為已加大世界各國對其投資的疑慮，長久下來，最終受害的一定是中國自己。

王定宇表示，繼上次鳳梨事件後，中國再次證明，它是一個不遵守國際規範，用政治干預經貿活動的惡劣政府；台灣農產品約有七、八成是仰賴國內消費，其餘一、兩成是出口，出口大宗是中國，中國利用這個局勢，動輒修理、糟蹋我們農民來威脅台灣，我們一定會把這個帳記在心裡，也會全力協助農民度過挑戰。

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王定宇指出，中國這樣的惡劣手段不僅針對台灣，也曾針對美國、澳大利亞、立陶宛做過類似事件，他建議政府應該要採取類似澳洲的作法，澳洲就它們葡萄酒不公平的事件，直接告上WTO，台灣也應針對中國這種不遵守國際規範，動輒糟蹋台灣農民的作法向WTO提告，維護國家利益，也維護農民權益。

至於如何因應這波衝擊，王定宇提到，上次中國禁止台灣鳳梨進口，我們透過擴大外銷、增加國內消費，提高農產加工品的量，讓鳳梨價格不僅沒有崩盤，還有穩定上揚的趨勢，這次除了採取同樣做法之外，還增加了五倍券的消費力，相信一定可以穩定釋迦、蓮霧的價格，讓農民不被中國惡劣行徑傷害。

王定宇說，中國以病蟲害為由禁止台灣農產品出口，縱使台灣農產品有病蟲害，國際規範的做法是先給予改善時間、給予警告，而非直接禁止進口，這樣的作法已違反國際規範，台灣應向WTO正式提告，維護國際利益及農民權益。

另一方面，王定宇強調，我們也必須分散農產品外銷市場，不要過度依賴中國，避免它們以商逼政，傷害農民來威脅台灣，中國長期以來對於台灣農民、澳洲、立陶宛的這種作法，已經加大了世界各國對中國投資的疑慮，長久下來，最終受害的一定是中國自己，請中國政府三思。

對於中國為何在此時採取這樣的作法？是因為台美關係升溫、台灣自我防衛力量大幅提升，或是因為中國必須安撫內部的鷹派，王定宇認為，這些理由也不用去猜，「在一個獨裁的政府，只要獨裁者習近平想這麼做，你覺得中國需要任何理由嗎？連國際規範都不遵守，投資這樣的國家風險不大嗎？」。

王定宇說，中國做這種損人不利己的事情，理由很多，但我們應對的方法，就是協助農民國際提告，強化台灣和自由民主國家的合作，這才是台灣的發展之道。

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