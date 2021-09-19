中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴

農委會主委陳吉仲今表示，今年3月中國阻擋台灣鳳梨輸入後，農委會即著手規劃，預防中國再度針對其他農產品片面喊卡，農委會已準備10億元專案經費，將全力採取相關因應措施保障農民權益，同時將透過WTO爭端解決機制，以會員國身份提出控訴。（本報合成）

2021/09/19 16:56

10億元專案經費保障農民

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應中國片面暫停我國釋迦及蓮霧輸入，農委會主委陳吉仲今天下午親自主持記者會對外說明，陳吉仲指出，今年3月中國阻擋台灣鳳梨輸入後，農委會即著手規劃，預防中國再度針對其他農產品片面喊卡，農委會已準備10億元專案經費，將全力採取相關因應措施保障農民權益，同時將透過WTO爭端解決機制，以會員國身份提出控訴。

中國海關總署今透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出Planococcus minor（太平洋臀紋粉介殼蟲），將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入。

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「只有中國有問題！」陳吉仲指出，台灣農產品除了中國也出口到其他國家，然而向台灣通報不合格的僅有中國，其他國家如檢出介殼蟲，多在入境時即以熏蒸處理，今年中國通知我國釋迦、蓮霧不合格案件分別為13件及6件，其中蓮霧的不合格率僅為0.41%，且自6月28日後即無不符中方規定情事，沒想到今天上午突然接到禁止貿易訊息，且明起立即實施，只有中國有這樣的做法。

陳吉仲強調，台灣所有輸出農產品均符合國際規範及中國規定通關，對於中國片面用不符國際規範做法，阻礙兩岸正常貿易，農委會嚴正表達無法接受。

農委會指出，防檢局在接獲中方通知農產不符規定案件後，會立即進行產地供果園回溯，確認田間介殼蟲發生情形及輔導強化防治措施。

農委會統計，我國釋迦年產量約5萬7千公噸，蓮霧年產量約5萬公噸，去年外銷中國數量分別為1萬3588公噸及4792公噸，分別佔總產量23%及9.6%。

針對中國暫停進口後，農委會以農損基金啟動10億元專案，針對內、外銷提出對應策略，內銷部分包括產期調節、推動釋迦收入保險、電商銷售、農遊券加碼、企業採購平台、啟動加工。外銷部分預計提高外銷獎勵額度，並轉單到香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等現有市場，同時加強日本、越南等新興市場，外銷目標分別為釋迦5000公噸及蓮霧1000公噸。

台灣首度向WTO提出訴訟

「我國將首次向WTO提出訴訟！」陳吉仲指出，中方以不符國際貿易規範的做法破壞兩岸正常貿易機制，我國將循正式管道向中方要求諮商，若9月30日前中國相關單位對於我國所提要求沒有正面回應，農委會將向WTO提出爭端解決控訴，以國際組織相關機制來解決，早日促使中國取消禁令，保障我國農民權益。

農委會主委陳吉仲今天下午親自主持記者會，陳吉仲指出，今年3月中國阻擋台灣鳳梨輸入後，農委會即著手規劃，預防中國再度針對其他農產品片面喊卡，農委會已準備10億元專案經費，將全力採取相關因應措施保障農民權益，同時將透過WTO爭端解決機制，以會員國身份提出控訴。 （記者邱芷柔攝）

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