為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國禁台灣釋迦、蓮霧 民進黨譴責：故技重施

    中國片面禁止台灣釋迦與蓮霧輸入，民進黨表示嚴正抗議並強烈譴責。（資料照）

    中國片面禁止台灣釋迦與蓮霧輸入，民進黨表示嚴正抗議並強烈譴責。（資料照）

    2021/09/19 19:22

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對中國片面禁止台灣釋迦與蓮霧輸入，民進黨發言人謝佩芬今表示，今年2月中國才以病蟲害為由禁止我國鳳梨輸入，事隔不到一年，現在又片面禁止輸入台灣釋迦和蓮霧，對於中國片面以不符國際規範的做法打壓、傷害兩岸正常貿易的往來，民進黨表示嚴正抗議並強烈譴責，呼籲中國不要進行傷害兩岸貿易及人民情感的政治操作，並呼籲朝野政黨應一致對外反制。

    謝佩芬指出，台灣2月時面對中國禁止進口鳳梨的不合理貿易措施，農委會當時透過開拓外銷市場、加強國內行銷、啟動多元加工3大措施因應中國的暫停輸銷，讓世界看到台灣並沒有因此被中國的威脅打倒，反而因為外銷打響台灣鳳梨，內銷也獲得全民支持，成功保障了台灣優質農產品。

    謝佩芬進一步指出，此次中國又故技重施，以介殼蟲為由禁止輸入蓮霧及釋迦。除了並非事實外，也不符國際經貿規範，農委會在去年10月早已強化源頭管理及輸出檢疫措施，自今年6月後也再未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，今天中國卻在未告知情況片面禁止貿易，已違反國際慣例。中國如此粗暴的做法已經不是第一次，在先前也曾經用這樣的手段，禁止澳洲葡萄酒進口中國，並且選在中秋連假突襲宣布，顯見其背後動機居心叵測。

    謝佩芬表示，此外，我們更看到中共的大外宣環球時報總編輯胡錫進語帶揶揄表示「要台灣這些有問題的水果還是多往日本、澳大利亞和美國賣吧，他們一致的價值觀可以治病蟲。」對於這樣嚴重傷害台灣農民情感與權益的手段，民進黨表示完全無法令人接受。

    謝佩芬表示，為因應中國突襲，農委會已準備好10億元專案經費，秉持著保障農民權益進行相關保護措施，除了啟動5項具體措施，也設定外銷日本、馬來西亞、新加坡等國，將再次從危機變成轉機，同時針對國際貿易糾紛將提WTO爭端解決外銷出口禁令問題，以全力保障台灣農民。政府除了極力保障農民權益，而中共一再用各種理由打壓台灣農民，更只會讓台灣人民思考過度依賴中國市場的後果。

    謝佩芬強調，台灣一向以優良品質著稱的農產品享譽國際，也是台灣的驕傲，在此呼籲讓我們再次用5倍券、農遊券、新台幣讓台灣釋迦及蓮霧下架，用台灣隊強大力量突破困境，共同維護農民利益最大化，並保障我國優質農產品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國禁台灣蓮霧、釋迦 學者：政治凌駕專業！
    2021/09/19 18:59

    中國禁台灣蓮霧、釋迦 學者：政治凌駕專業！
    中國為何禁台灣農產品？ 王定宇：獨裁者想做不需理由
    2021/09/19 18:40

    中國為何禁台灣農產品？ 王定宇：獨裁者想做不需理由

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    中國稱蟲害禁台灣釋迦蓮霧進口 國民黨團要求拿出具體證據
    2021/09/19 18:23

    中國稱蟲害禁台灣釋迦蓮霧進口 國民黨團要求拿出具體證據
    中國禁台釋迦、蓮霧 劉仕傑問國民黨主席候選人：誰敢譴責中共？
    2021/09/19 18:20

    中國禁台釋迦、蓮霧 劉仕傑問國民黨主席候選人：誰敢譴責中共？
    中國突禁台灣釋迦、蓮霧 黨政人士：挑中秋下手粗暴卑劣
    2021/09/19 18:10

    中國突禁台灣釋迦、蓮霧 黨政人士：挑中秋下手粗暴卑劣
    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    2021/09/19 16:56

    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播