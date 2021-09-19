中國禁台蓮霧！潘孟安：屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上

中國海關總署本月18日宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗出有害生物，20日起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧。（擷取自潘孟安臉書）

2021/09/19 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署本月18日宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗出有害生物，20日起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧。對此，屏東縣長潘孟安表示，「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」，多年前就持續分散風險，將蓮霧賣到各國市場，他也呼籲民眾：「請國人在蓮霧產季時，全力用新台幣下架蓮霧！」

台灣蓮霧生產地主要分布屏東、高雄、嘉義、南投、宜蘭等地，其中以屏東栽種面積最廣、也最負盛名。

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潘孟安今晚在臉書PO文表示，屏東蓮霧佔全國總產量7成，雖然9成內銷為主，外銷僅佔1成，但為了避免貿易風險，「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」，在多年前就透過空運，讓蓮霧搭飛機前往加拿大華人超市，同步還有香港、澳門以及新加坡的市場，每年持續分散市場風險。

潘孟安指出，蓮霧產期11月才開始，中國卻又單方面宣佈禁止進口，完全違反世界貿易規範。就如鳳梨今年3月也遇到中國單方面停止進口，明顯違反國際貿易的規範，屏東也馬上調整通路，轉向日本、韓國、新加坡以及加拿大等國家，加上國內的通路拓展，更謝謝全國鄉親的支持，再次證明農產外銷絕對不能單押同一市場，必須延續能長久的通路。

潘孟安最後指出，蓮霧是很嬌貴的寶石，農民努力呵護，屏東會嚴守品質，持續拓銷更多市場，「也請國人在蓮霧產季時，全力用新台幣下架蓮霧」！

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