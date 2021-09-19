中國封殺釋迦、蓮霧 綠委：投資中國是悲劇性錯誤

中國片面暫停我國釋迦及蓮霧輸入，對此，民進黨立委王定宇今日發文表示，從之前的許多案例就可以看出，中國的經濟風險就是「人治決定一切」。（資料照，本報合成）

2021/09/19 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署今（19）日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出Planococcus minor（太平洋臀紋粉介殼蟲），將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入。對此，民進黨立委王定宇今日發文表示，從之前的許多案例就可以看出，中國的經濟風險就是「人治決定一切」，也讓他直指，「投資中國是悲劇性錯誤」。

王定宇今日在臉書發文表示，「像中國這樣不遵守國際規範，動輒以政治干預經貿，還想要參加自由度更高和規範更嚴謹的CPTPP，根本就是來亂的」。王定宇指出，從螞蟻金服、滴滴打車、恆大、澳洲、立陶宛到台灣，都可以看出「不遵守國際規範、人治決定一切」是中國經濟的風險，如同索羅斯所說「投資中國是悲劇性錯誤」！

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貼文一出，網友也留言表示，「土匪中國」、「有種禁晶片啊」、「另闢銷地才是正道，要儘快擺脫中國依賴才不會受制」、「支持，這一定要告，台灣的農產業（水果）不能被中國惡意抹黑」、「台灣真的得以實際行動，讓全世界看見台灣的美，台灣農產的好，這段路會很辛苦，但是一定要挺過」、「台灣的農產品的品質，不怕沒人要」。

王定宇（見圖）今日在臉書發文表示，「投資中國是悲劇性錯誤」。（資料照）

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