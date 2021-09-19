為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國封殺釋迦、蓮霧 綠委：投資中國是悲劇性錯誤

    中國片面暫停我國釋迦及蓮霧輸入，對此，民進黨立委王定宇今日發文表示，從之前的許多案例就可以看出，中國的經濟風險就是「人治決定一切」。（資料照，本報合成）

    中國片面暫停我國釋迦及蓮霧輸入，對此，民進黨立委王定宇今日發文表示，從之前的許多案例就可以看出，中國的經濟風險就是「人治決定一切」。（資料照，本報合成）

    2021/09/19 19:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署今（19）日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出Planococcus minor（太平洋臀紋粉介殼蟲），將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入。對此，民進黨立委王定宇今日發文表示，從之前的許多案例就可以看出，中國的經濟風險就是「人治決定一切」，也讓他直指，「投資中國是悲劇性錯誤」。

    王定宇今日在臉書發文表示，「像中國這樣不遵守國際規範，動輒以政治干預經貿，還想要參加自由度更高和規範更嚴謹的CPTPP，根本就是來亂的」。王定宇指出，從螞蟻金服、滴滴打車、恆大、澳洲、立陶宛到台灣，都可以看出「不遵守國際規範、人治決定一切」是中國經濟的風險，如同索羅斯所說「投資中國是悲劇性錯誤」！

    貼文一出，網友也留言表示，「土匪中國」、「有種禁晶片啊」、「另闢銷地才是正道，要儘快擺脫中國依賴才不會受制」、「支持，這一定要告，台灣的農產業（水果）不能被中國惡意抹黑」、「台灣真的得以實際行動，讓全世界看見台灣的美，台灣農產的好，這段路會很辛苦，但是一定要挺過」、「台灣的農產品的品質，不怕沒人要」。

    王定宇（見圖）今日在臉書發文表示，「投資中國是悲劇性錯誤」。（資料照）

    王定宇（見圖）今日在臉書發文表示，「投資中國是悲劇性錯誤」。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國為何禁台灣農產品？ 王定宇：獨裁者想做不需理由
    2021/09/19 18:40

    中國為何禁台灣農產品？ 王定宇：獨裁者想做不需理由
    中國禁台釋迦、蓮霧 劉仕傑問國民黨主席候選人：誰敢譴責中共？
    2021/09/19 18:20

    中國禁台釋迦、蓮霧 劉仕傑問國民黨主席候選人：誰敢譴責中共？

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    2021/09/19 16:56

    中國再封殺釋迦蓮霧農委會不忍了！ 陳吉仲︰將向WTO控訴
    中國禁台灣釋迦、蓮霧進口 胡錫進嗆：賣去日、澳、美吧！
    2021/09/19 16:53

    中國禁台灣釋迦、蓮霧進口 胡錫進嗆：賣去日、澳、美吧！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播