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    中國禁台釋迦、蓮霧 劉仕傑問國民黨主席候選人：誰敢譴責中共？

    劉仕傑（見圖）表示，不曉得在這個應該同仇敵愾的時刻，「四位國民黨主席候選人，有哪一個敢站出來譴責中共？」（資料照）

    劉仕傑（見圖）表示，不曉得在這個應該同仇敵愾的時刻，「四位國民黨主席候選人，有哪一個敢站出來譴責中共？」（資料照）

    2021/09/19 18:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署本月18日宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗有害生物，明（20日）起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧。對此，時代力量國際部主任劉仕傑表示，不曉得在這個應該同仇敵愾的時刻，「四位國民黨主席候選人，有哪一個敢站出來譴責中共？」

    中國海關總署在今年2月25日以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣佈自3月1日起暫緩進口，本月18日再度發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入中國大陸的通知」，稱今年以來，中國海關多次從台灣輸中國釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor，太平洋臀紋粉介殼蟲），為防範植物疫情風險，宣布自2021年9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。

    劉仕傑今日在臉書PO文表示，釋迦、蓮霧兩項水果基本上雖然整體以內銷為主，但如果單就外銷市場來說，中國市場的確是大宗。可以想像，將對釋迦與蓮霧在台灣的價格造成一定衝擊。不曉得，在這個應該同仇敵愾的時刻，「四位國民黨主席候選人，有哪一個敢站出來譴責中共？」劉仕傑質問張亞中，不是一直很在意別人說他是紅統？那這時候還不趕快出來嚴厲譴責中共？「張教授，快出來證明一下。」

    劉仕傑質疑，中國在日前才剛宣布申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但CPTPP嚴格要求會員國遵守國際貿易規範。像中國這樣動不動在未提供科學證據的前提下，就片面宣布暫停輸入他國農產品，這樣的國家要如何加入CPTPP？

    最後他表示，中共對台惡劣手段頻頻，「此時部分台灣政治人物見獵心喜，第一時間竟然先罵自身政府，其心可議。」

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