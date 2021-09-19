中國封殺台灣釋迦、蓮霧進口 吳釗燮批：這樣還想加入CPTPP

中國突襲宣布明起暫停台灣釋迦和蓮霧進口。外交部長吳釗燮今天痛批，此惡意舉動違反國際貿易規範，「中國還想加入高標準的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是在開玩笑嗎？」（外交部提供）

2021/09/19 16:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國突襲宣布明起暫停台灣釋迦和蓮霧進口，外交部長吳釗燮今天痛批，此惡意舉動違反國際貿易規範，「中國還想加入高標準的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是在開玩笑嗎？」

中國是台灣水果最大出口國，繼暫停台灣鳳梨進口後，中國海關總署9月18日再度宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗出有害生物，20日起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧，對農民衝擊甚鉅。我方今日上午接獲此通知。

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農委會主委陳吉仲今天下午開記者會，代表所有農民表示「當然無法接受」，批這是片面的暫停輸入，並不符合國際規範，農委會將祭出10億在內外銷上幫助農民保障權益，且在9月底前若中方對於我國要求沒有正面回應，農委會將依照世貿組織（WTO）規範，向WTO提出爭端解決控訴。

外交部長吳釗燮今天推文表示，在一系列軍事威脅外，中國又將貿易武器化，宣布立即禁止台灣釋迦和蓮霧進口。吳釗燮痛批，此惡意舉動違反國際貿易規範，「中國還想加入高標準的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是在開玩笑嗎？」

中國9月16日正式提出要加入CPTPP的申請，CPTPP輪值主席國日本認為，有必要觀察中國是否能遵守CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重立場。澳洲則明言強調，在中國停止貿易打擊澳洲出口、與恢復2國部長級接觸前，澳洲反對中國爭取加入CPTPP。

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