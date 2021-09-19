藍營縣市長相繼表態！張麗善、林明溱、饒慶鈴都挺朱立倫

朱立倫在今天政見發表會前接受媒體訪問。（記者許國楨攝）

2021/09/19 12:01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉最後黃金週，候選人張亞中氣勢追上朱立倫與江啟臣，藍營內部憂慮張亞中兩岸路線影響2022年九合一大選，醞釀「棄江保朱」，原先未表態的縣市長已有雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱等先後表態挺朱，知情人士透露，未來還會有更多縣市長表態。

採深藍、偏統路線的張亞中打破國民黨主席選舉「朱江對決」格局，據指出，藍營地方系統回報指出，朱立倫雖保持領先，但與張亞中已在誤差範圍，藍營地方系統憂心，張亞中若當選，恐怕對於國民黨生態造成衝擊，尋求2022年大選連任的藍營地方縣市長甚至會岌岌可危。

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張麗善昨深夜開出縣市長第一槍，強調與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨。認為若在關鍵議題上擁抱極端，即便高亢的言論能夠激起部分黨員的熱情，這樣的人選依舊不會是她所支持的對象。

張麗善呼籲，黨員靜下心來好好思考，這場黨主席的選舉不只攸關國民黨本身，也牽動許多對國民黨有深切期待的非黨員，更是國際友人如何看待國民黨將再起或是頹毀的關鍵時刻。張麗善明確表態：「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

林明溱也在今早發表臉書表態，認為國民黨需要改變，幫助社會、國家變得更好，需要一個熟悉民意、具備國際觀的黨主席，他想向大家推薦朱立倫，也全力支持朱立倫。

台東縣長饒慶鈴也在臉書上表態挺朱立倫，並指出朱是4位候選人中唯一一位親自拜訪蘭嶼、綠島，並且帶著資源協助離島居民的候選人，且朱具備黨主席的高度，身為黨主席，如何擴大國民黨在地方基層選舉的影響力，才有資格代表台灣民眾，站上兩岸和平談判桌。

藍營知情人士指出，張亞中的支持度確實已追上朱立倫，基層已出現焦慮，在最後一週，會有更多縣市長或要角表態挺朱立倫﹔朱立倫也會調整論述方向，進一步戳破張亞中的論述不可行。（12:24更新）

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